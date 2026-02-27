Munkahelyén támadták meg a hivatali dolgozót Zalaszentgróton
Pár órán belül megtalálták a tettest. Folyadékkal öntötték le a hivatali dolgozót.
Hivatali dolgozóra támadtak Zalaszentgróton – közölte a Police.hu. A rendőrök azonosították és elfogták a férfit, aki folyadékkal öntött le egy szakügyintézőt.
A sértett február 27-én reggel tett bejelentést a Zalaszentgróti Rendőrőrsön, miszerint munkahelye bejáratánál 7 óra 39 perckor ismeretlen elkövető megtámadta. Az információk szerint a tettes kiszállt egy autóból, eltakarta az arcát, odasétált a sértett mögé és folyadékkal öntötte le, mielőtt elfutott a helyszínről. Személyi sérülés nem történt.
A Keszthelyi Rendőrkapitányság munkatársai közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett gyanúja miatt indítottak eljárást az ügyben.
A nyomozók széles körű adatgyűjtést végeztek, elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit és tanúkat is meghallgattak az ügyben. Az összehangolt munka eredményeként pár órával később már azonosították is a támadót, akit Türjén fogtak el. A 49 éves budapesti férfi elszámoltatása és a körülmények teljes körű tisztázása folyamatban van.
