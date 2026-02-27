RETRO RÁDIÓ

Munkahelyén támadták meg a hivatali dolgozót Zalaszentgróton

Pár órán belül megtalálták a tettest. Folyadékkal öntötték le a hivatali dolgozót.

rendőrség büntetés erőszak

Hivatali dolgozóra támadtak Zalaszentgróton – közölte a Police.hu. A rendőrök azonosították és elfogták a férfit, aki folyadékkal öntött le egy szakügyintézőt.

A sértett február 27-én reggel tett bejelentést a Zalaszentgróti Rendőrőrsön, miszerint munkahelye bejáratánál 7 óra 39 perckor ismeretlen elkövető megtámadta. Az információk szerint a tettes kiszállt egy autóból, eltakarta az arcát, odasétált a sértett mögé és folyadékkal öntötte le, mielőtt elfutott a helyszínről. Személyi sérülés nem történt.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság munkatársai közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett gyanúja miatt indítottak eljárást az ügyben.

A nyomozók széles körű adatgyűjtést végeztek, elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit és tanúkat is meghallgattak az ügyben. Az összehangolt munka eredményeként pár órával később már azonosították is a támadót, akit Türjén fogtak el. A 49 éves budapesti férfi elszámoltatása és a körülmények teljes körű tisztázása folyamatban van.

 

