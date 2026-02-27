RETRO RÁDIÓ

Sárból mentettek ki egy 12 napja eltűnt férfit, túlélte élelem és víz nélkül

Szerelmi bánatában mehetett az ipari üzem területére. Sárból mentettek ki egy férfit több nap után.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27.
sár kalifornia eltűnt férfi víz nélkül

Egy Valentin-napon eltűnt floridai férfit kimentettek, miután napokig sárban rekedt élelem és víz nélkül. Február 26-án, csütörtökön a seriffhivatal közölte, hogy Andrew Giddenst, a Jacksonville-ben korábban eltűntként bejelentett férfit életben találták, miután futóhomokra emlékeztető sárba merült el.

Sárból mentettek ki egy 12 napja eltűnt férfit, túlélte élelem és víz nélkül
Sárból mentettek ki egy 12 napja eltűnt férfit Fotó: Palatka Fire Department, Kalifornia

Sárból mentették ki a férfit, valószínűleg szerelemi bánatában került életveszélybe

A mentésről készült felvételen - amelyet a rendőrség megosztott a közösségi médiában - a 36 éves Giddens ébernek tűnt, és szóban is tudott kommunikálni, amikor a rendőrök ferbruár 25-én megtalálták a Vulcan Sand üzemben, amely építőiparba gyárt különböző ipari homokot.

Derrick Holmes rendőrtiszt először február 23-án, hétfőn vette észre Giddens elhagyott járművét. Holmes rendőrtiszt arra kérte az üzem munkatársait, hogy végezzenek ingatlankutatást, valamint hogy végezzenek légi átkutatást is az ingatlanon; Giddenst azonban nem találták meg.

Felkutatták Giddens barátait is, akik beszámoltak arról, hogy depressziós egy nemrégiben történt szakítás miatt, valamint hogy utoljára február 14-én volt kapcsolatban az apjával. A seriffhivatal ezután megkezdte az eltűnt személyek bejelentését.

A Vulcanus üzem tovább kereste Giddenst, és két nappal azután, hogy felfedezték a járművét, Giddenst vállig érő sárban találták meg egy gödör közelében. A palatkai tűzoltóság szerint napokig sárban ragadt élelem és víz nélkül, miközben fagypont alatti hőmérsékletet kellett átvészelnie.

A tűzoltóság közlése szerint a sár jellege miatt a tűzoltóknak két-három órába telt Giddens kimentése, mivel vigyázniuk kellett, nehogy beszoruljanak vele a süppedő iszapba. A felvételek tanúsága szerint a mentőcsapatok először kötelet dobtak be, hogy megpróbálják kihúzni, mielőtt más módszerekhez folyamodtak volna. Ezután az elsősegélynyújtók létrákat hoztak elő, hogy megpróbálják elérni Giddenst. A hatóságok szerint este fél 8 körül végre kiszabadították és kritikus állapotban mentőhelikopterrel szállították egy traumatológiai központba.

Mentális állapota miatt jelenleg nem emelünk vádat ellene. Reméljük, hogy fizikailag és mentálisan is felépül a megpróbáltatásokból

– közölte a Putnam megyei seriffhivatal.

A Vulcan Sand Plant üzem tisztviselői hozzátették: 

A Grandin Sand Plant Vulcan csapata gondosan és együttérzéssel kezelte a jogosulatlan behatolás esetét, és a mentőszolgálatokat egy bajba jutott férfihoz irányította. Hálásak vagyunk a biztonságos megmentéséért, és hálásak vagyunk az elsősegélynyújtóknak, akik segítettek neki.

Giddens várhatóan teljesen felépül- írja a People.

 

 


