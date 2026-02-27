Sárból mentettek ki egy 12 napja eltűnt férfit, túlélte élelem és víz nélkül

Egy Valentin-napon eltűnt floridai férfit kimentettek, miután napokig sárban rekedt élelem és víz nélkül. Február 26-án, csütörtökön a seriffhivatal közölte, hogy Andrew Giddenst, a Jacksonville-ben korábban eltűntként bejelentett férfit életben találták, miután futóhomokra emlékeztető sárba merült el.

Sárból mentettek ki egy 12 napja eltűnt férfit Fotó: Palatka Fire Department, Kalifornia

Sárból mentették ki a férfit, valószínűleg szerelemi bánatában került életveszélybe

A mentésről készült felvételen - amelyet a rendőrség megosztott a közösségi médiában - a 36 éves Giddens ébernek tűnt, és szóban is tudott kommunikálni, amikor a rendőrök ferbruár 25-én megtalálták a Vulcan Sand üzemben, amely építőiparba gyárt különböző ipari homokot.

Derrick Holmes rendőrtiszt először február 23-án, hétfőn vette észre Giddens elhagyott járművét. Holmes rendőrtiszt arra kérte az üzem munkatársait, hogy végezzenek ingatlankutatást, valamint hogy végezzenek légi átkutatást is az ingatlanon; Giddenst azonban nem találták meg.

Felkutatták Giddens barátait is, akik beszámoltak arról, hogy depressziós egy nemrégiben történt szakítás miatt, valamint hogy utoljára február 14-én volt kapcsolatban az apjával. A seriffhivatal ezután megkezdte az eltűnt személyek bejelentését.

A Vulcanus üzem tovább kereste Giddenst, és két nappal azután, hogy felfedezték a járművét, Giddenst vállig érő sárban találták meg egy gödör közelében. A palatkai tűzoltóság szerint napokig sárban ragadt élelem és víz nélkül, miközben fagypont alatti hőmérsékletet kellett átvészelnie.

A tűzoltóság közlése szerint a sár jellege miatt a tűzoltóknak két-három órába telt Giddens kimentése, mivel vigyázniuk kellett, nehogy beszoruljanak vele a süppedő iszapba. A felvételek tanúsága szerint a mentőcsapatok először kötelet dobtak be, hogy megpróbálják kihúzni, mielőtt más módszerekhez folyamodtak volna. Ezután az elsősegélynyújtók létrákat hoztak elő, hogy megpróbálják elérni Giddenst. A hatóságok szerint este fél 8 körül végre kiszabadították és kritikus állapotban mentőhelikopterrel szállították egy traumatológiai központba.

Mentális állapota miatt jelenleg nem emelünk vádat ellene. Reméljük, hogy fizikailag és mentálisan is felépül a megpróbáltatásokból

– közölte a Putnam megyei seriffhivatal.