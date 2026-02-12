Téli olimpia: két síelő eltévedt, ki kellett őket menteni

GPS-koordinátáikat használva mentették ki az elveszett síelőket. Az olimpiai játékok miatt érkeztek Olaszországba.

Két síelő veszett el a téli olimpia egyik helyszínénél Fotó: Marcus Placidus / shutterstock

Két fiatal amerikai származású férfi Livigno közelében veszett el, amelyik egy a téli olimpiának helyet adó települések közül. A férfiak megadták a GPS-koordinátáikat a hatóságoknak, így a mentőcsapatok hőkamerával felszerelt drónok segítségével tudták őket lokalizálni.

Az olimpiai játékok könyékén tűntek el

A hír nem sokkal azután érkezett, hogy a mentőszolgálatok bejelentették: az elmúlt egy hétben 13 ember vesztette életét az olasz hegyekben. Nagyon szerencsés volt a két turista, hogy őket épségben képesek voltak kimenekíteni. Az áldozatok között voltak túrasíelők, hegymászók és túrázók is:

Ilyen körülmények között akár egyetlen síelő áthaladása, vagy a hó természetes terhelése is elegendő lehet egy lavina elindításához

– mondta Federico Catania, az Olasz Alpesi Mentőszolgálat szóvivője.

A kezelt síközpontok területén síelők számára nincs veszély, és különösen nincs kockázat az olimpiai helyszíneken, amelyeket folyamatosan figyelnek, és általában biztonságosak az olimpiai eseményektől függetlenül is

– idézi a szóvivő szavait a People.