„A testvérem hiánya nem befolyásol” – Liu Shaoang súlyos csalódással kezdett a téli olimpián

Liu Shaoang úgy fogalmazta meg a céljait, hogy minél több döntőben szeretne szerepelni és csalódott lenne, ha érem nélkül távozna Milánóból. Az első finálés szereplésén túl is van a kínai vegyes váltóval, azonban két társa botlása miatt végül negyedik lett a stafétája 2000 méter vegyes váltóban. Súlyos csalódásként élte meg, hiszen esélyesként rajtoltak, és sokáig vezettek.

Liu Shaoang negyedik hellyel kezdett Milánóban Fotó: Matthew Stockman

Ilyen a short track. Büszke vagyok a csapatunkra, mert elég megnézni, hogy a szintén aranyesélyes holland és a dél-koreai váltó be sem jutott a fináléba. Ezeken a csapatokon, ahogy rajtunk is, nagy nyomás van. Ezt én személy szerint nem érzem, aminek az lehet az oka, hogy – akármilyen fura is, de – most már nekem van a legnagyobb olimpiai tapasztalatom

– beszélt a sportág első napi küzdelmeiről Liu Shaoang.

Liu Shaoang testvére csak szurkolóként van jelen

Testvére, Liu Shaolin Sándor ezúttal nem versenyez.

„Megnyugtattam az edzőmet, Linát, hogy a testvérem hiánya nem fogja befolyásolni a teljesítményemet. Sanyi itt lesz nézőként és szurkolni fog nekünk” – mondta a magyar színekben hatszoros, kínaiként kétszeres világbajnok Liu Shaoang arról, hogy a szintén olimpiai bajnok bátyja, Liu Shaolin Sándor nem került be a kínai csapatba.

A rövidpályás gyorskorcsolya küzdelmei csütörtökön a női 500 és a férfi 1000 méter küzdelmeivel folytatódnak, utóbbiban az ezen a távon négy éve bronzérmes Liu Shaoang negyeddöntőbe jutott, többek között korábbi csapattársát, Nógrádi Bencét is megelőzve. A magyar indulók közül Nógrádi nem, de Moon Wonjun bejutott a csütörtöki negyeddöntőbe.