RETRO RÁDIÓ

Kiderült az igazság, miért döntött Liu Shaolin Sándor ellen Kína

Úgy fest, Kínában ez nem számít szenzációnak. Liu Shaolin Sándor okkal maradt ki az olimpiai csapatból.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 19:15
Liu fivérek Liu Shaolin Sándor téli olimpia

A napokban hozták nyilvánosságra Kína utazó keretét a milánói-cortinai téli olimpiára, ám a korábban magyar színekben olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, Liu Shaolin Sándor kimaradt a 124 fős delegációból. Így a Liu testvérek közül csak a fiatalabb, Liu Shaoang képviselheti Kínát az ötkarikás játékokon. Az idősebb testvér kihagyása a helyi médiában is élénk visszhangot keltett.

Liu Shaolin Sándor (jobbra) már nem számít kiemelkedő versenyzőnek Kínában
Liu Shaolin Sándor (jobbra) már nem számít kiemelkedő versenyzőnek Kínában Fotó: VCG

November végén, az olimpiai kvalifikációs sorozat utolsó állomásán még mindketten erősítették a kínai váltót. A februári viadalon azonban már csak Liu Shaoang állhat rajthoz, mivel bátyját a 19 éves Csang Paj-hao kiszorította a csapatból – írja a Magyar Nemzet.

Kína egyik legnagyobb internetes portálja, a Tencent is reagált a helyzetre:

A harmincéves Liu Shaolin több sérüléssel küzdött az életkora előrehaladtával, a teljesítménye pedig hullámzó volt. A szezonban a World Tour-sorozat négy fordulójában nem nyert egyéni érmet. Az 500 méteres versenyben többször az előselejtezőn vagy a negyeddöntőn sem jutott túl, és soha nem jutott be a döntőbe.

Liu Shaolin Sándor jelentősen visszaesett

Kínában kiemelik, hogy a Liu fivérek egykor a magyar csapat legnagyobb sztárjai voltak, de Shaolin Sándor már nem tartozik a legerősebb kínai versenyzők közé. Hasonló véleményt fogalmaztak meg a helyi szurkolók is:

Liu Shaolin ereje jelentősen csökkent, és már az öt legjobb kínai közé sem sorolható. Teljesen normális, hogy nem választották be a milánói téli olimpiára.

Liu Shaolin három, Liu Shaoang két olimpián szerepelt korábban magyar színekben. 2018-ban mindketten a magyar váltó tagjai voltak, amely Magyarország első téli ötkarikás aranyérmét szerezte, míg 2022-ben Pekingben a vegyes váltóval bronzérmet nyertek együtt. 2022 végén megkezdték az országváltási folyamatot, és két évvel később, a rotterdami világbajnokságon már a kínai színekben nyertek aranyérmet.

A milánói-cortinai ötkarikás játékok jövő pénteken kezdődnek és február 23-ig tartanak majd.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu