Eszméletlenül néz ki Palvin Barbi, férje mellett mutatta meg magát

A legszebb magyar modell újra bebizonyította, miért lett szupermodell.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 15:00
Palvin Barbara szerelmespár modell

Palvin Barbi a világ egyik leghíresebb modellje. A magyar származású modell szépsége mindenkit rabul ejt, a róla készül új fotók pedig újra bebizonyították, hogy kiérdemelte a szupermodell elnevezést.

Palvin Barbi szuperszexi ruhában pózolt
Palvin Barbitól mindenkinek leesett az álla  Fotó: TheStewartofNY / GettyImages

Palvin Barbi szuperszexi ruhában pózolt

A magyar modell Milánóban vett részt a FILA márka bemutatóján férjével, Dylan Sprouse-szal. A szupermodell egy vadító, hosszú fekete bőrkabátot viselt, ami szorosan összekötött, de a lábait szinte teljesen csupaszon hagyta.

A fekete bőr összeállítást egy bőrszoknya, fekete táska és sötét cipők egészítették ki. A legtöbb embernek a harisnyán akadt meg a szeme, Barbi egy zoknitartót viselt a lábán, amit egy sötét, de vékony anyagú zoknihoz rögzített.

A modell remekül festett az Instagram-oldalára feltöltött képeken, ahogyan kedvese is, a színész kevésbé sötét ruhákat választott. Dylan Sprouse fekete hosszú ujjút és nadrágot választott, és egy vajszínű pulóverrel tökéletes összhangot teremtet a sötét színek között.

A szerelmespár csodálatosan nézett ki, ami ennél is romantikusabb, hogy egymást kezét fogva élvezték a divatbemutatót. A rajongók elolvadtak a képek láttán és dicséretekkel halmozták el a fiatal házasokat.

 

 

 

