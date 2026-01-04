Nem bírsz máshova nézni: Palvin Barbara átlátszó ruhája nem bízott semmit a képzeletre

A világhírű divatmodell, Palvin Barbara nemrég közzétett szilveszteri fotósorozata teljesen felrobbantotta az internetet. A legszebb magyar nő egészen merész szettben mutatkozott férjével, Dylan Sprouse-szal egy nagyszabású szilveszteri bulin.

Palvin Barbara teljesen átlátszó ruhában búcsúztatta a 2025-ös évet egy szilveszteri bulin / Fotó: TheStewartofNY / GettyImages

Palvin Barbara csak tündökölt a szilveszteri bulin

Az angyalarcú modell sejtelmesen átlátszó ruhája minden tekintetet odavonz, ahova kell, hiszen egy testhez simuló, hálós, nude árnyalatú estélyiruhában tündökölt férje oldalán, ami alatt csak egy fekete fehérneműt viselt. Barbara köztudottan szeret merész szetteket viselni nyilvánosan, ami a szilveszteri bulin sem maradhatott el. A rajongók a világ minden tájáról elismerő üzeneteket küldtek a bejegyzés alá a szépséges modellnek.

Íme Palvin Barbara legújabb fotó: