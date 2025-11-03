Mi történt? Felismerhetetlen lett Palvin Barbara, ez tényleg ő?
Palvin Barbara igazán kitett magáért.
A Budapesten született Palvin Barbara jelenleg a divatszakma egyik legfelkapottabb modellje, két kézzel kapkodnak utána a legnagyobb tervezők és világmárkák is. Csupán egyetlen pillantást kell vetni rá, hogy tudjuk, miért van ez – természetesen a letaglózó szépsége miatt, ami egyenesen a csúcsig emelte őt az utóbbi években.
Most egészen döbbenetes poszttal sokkolta a több mint 21 milliós követőtáborát Palvin Barbara, ugyanis olyan képeket osztott meg magáról, amiken teljesen felismerhetetlen – de nem kell aggódni, nincsen semmi gond, csupán arról van szó, hogy a világhírű manöken elképesztő halloweeni jelmezötletet talált ki magának.
Palvin Barbara megmutatta, hogy a halloween kedvéért teljesen átváltozott: különleges sminkben és ruhában vált az Alice Csodaországban-ból ismert Chesire macskává.
Természetesen csak ügy özönlöttek a dicsérő kommentek, mindenki odavolt Palvin Barbi ötletes és végtelenül profi jelmezéért, ami igazán maradandó lett:
