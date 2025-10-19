RETRO RÁDIÓ

„Egy igazi angyal” - Palvin Barbi szépsége elbűvölte a rajongókat

A csinos modell a közösségi oldalán mutatta meg a képeket.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.10.19. 14:00
Palvin Barbi előszeretettel oszt meg magáról szexi fotókat a közösségi oldalán. Legutóbb szívdöglesztő szettjével hívta fel magára a figyelmet, de a Victoria’s Secret kifutóján is elkápráztatta az embereket.

Celebrity Sightings In New York City - October 14, 2025
Palvin Barbi szépsége újra lenyűgözte a rajongókat Fotó: TheStewartofNY / GettyImages

A csinos modell most a divatbemutató utáni afterpartyról mutatott képeket a közösségi oldalán. Palvin Barbi a fotókon egy fehér szettben látható. A látvány a rajongókat is elvarázsolta, nem győznek betelni szépségével.

Levettem a szárnyamat az afterpartyra

- olvasható Palvin Barbi bejegyzésében.

A rajongók odáig vannak a csinos modellért, sorra érkeznek a dicsérő kommentek.

„Egy igazi angyal” - lelkendezett az egyik hozzászóló.

„Hűha, imádom ezt a ruhát rajtad” - jegyezte meg egy másik követő.

Íme, a Palvin Barbiról készült lélegzetelállító fotósorozat:

 

