„Egy igazi angyal” - Palvin Barbi szépsége elbűvölte a rajongókat
A csinos modell a közösségi oldalán mutatta meg a képeket.
Palvin Barbi előszeretettel oszt meg magáról szexi fotókat a közösségi oldalán. Legutóbb szívdöglesztő szettjével hívta fel magára a figyelmet, de a Victoria’s Secret kifutóján is elkápráztatta az embereket.
A csinos modell most a divatbemutató utáni afterpartyról mutatott képeket a közösségi oldalán. Palvin Barbi a fotókon egy fehér szettben látható. A látvány a rajongókat is elvarázsolta, nem győznek betelni szépségével.
Levettem a szárnyamat az afterpartyra
- olvasható Palvin Barbi bejegyzésében.
A rajongók odáig vannak a csinos modellért, sorra érkeznek a dicsérő kommentek.
„Egy igazi angyal” - lelkendezett az egyik hozzászóló.
„Hűha, imádom ezt a ruhát rajtad” - jegyezte meg egy másik követő.
Íme, a Palvin Barbiról készült lélegzetelállító fotósorozat:
