Valami készülőben: Vilmos herceg krízismenedzsert fogadott

Krízismenedzsert fogadott Vilmos herceg azok után, hogy a napokban kiderült, Harry herceg és Meghan Markle együtt, hosszú évek után Angliába érkezhet. Ez a hír pedig András herceg immáron kegyvesztetté válását követően a trónörökös szerint akár árthat is a királyi család hírnevének. A szakértők szerint azonban ez a lépés merész a leendő királytól még akkor is, ha az új munkatárs a jövőben segít átvészelni majd egy fokozott figyelemmel, kritikával járó időszakot.

Az új alkalmazott Liza Ravenscroft, akit egy korábbi főnöke egyszer „golyóálló napsütésként” jellemzett. Liza az Edelman kommunikációs cégtől érkezett, ahol az Egyesült Királyság válság- és ügykezelési csapatát vezette, de korábban dolgozott a Mariott szállodaláncnak és a British Airways légitársaságnak is.

Kinevezését a hírek szerint Julian Payne ajánlotta, aki korábban III. Károly és Kamilla kommunikációs titkára volt, jelenleg pedig az Edelman vezérigazgatója. Egy mindkét félhez közelálló forrás szerint ugyanis Julian jelenleg is szoros kapcsolatot ápol az uralkodóval:

Aligha véletlen, hogy az egyik legmagasabb rangú és legelismertebb munkatársa kulcsszerepet kapott Vilmos irodájában egy viharos időszak után: éppen akkor, amikor a Kensington-palota és a Buckingham-palota közötti szorosabb együttműködésre törekednek, miközben a gondolatok Vilmos jövőbeli trónra lépése felé fordulnak

- írja a Mirror hozzátéve, Liza egyelőre nem krízismenedzserként fog dolgozni, hanem "mindennapos ügyeket" fog teljesíteni: például címlapos ügyeket intéz.