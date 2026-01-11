Katalin hercegné: Békülj ki a könnyeiddel!

Katalin hercegné egy igazán érzelmes, szívhez szóló videóban osztotta meg a rákbetegséggel való küzdelmeinek nehézségét. Mint kiderült, a hercegné az orvosok mellett a természetben találta meg a legnagyobb gyógyírt.

Katalin hercegné mögött hosszú és nehéz időszak áll a rákbetegsége miatt Fotó: Getty Images

Katalin hercegné küzdelme a rákbetegséggel

Katalin hercegné január 9-én ünnepelte 44. születésnapját, ám egy nappal korábban férjével, Vilmos herceggel a londoni Charing Cross Kórház dolgozóit látogatta meg. Az alkalom kapcsán a hercegné először mesélt a rákos megbetegedésével való harcáról. A betegséget ijesztőnek és megterhelőnek nevezte. Egy később közzétett születésnapi videóban pedig megosztotta, hogyan segítette a természet a rák elleni küzdelmében.

A videó tulajdonképpen a Kensington-palota által közzétett Anyatermészet (Mother Nature) videósorozat záróepizódja, melyet a hercegné közreműködésével készítettek el. A 2 perces videó egyszerre személyes vallomás és hitvallás, amely a természet gyógyító erejét mutatja be. A videó Katalin hercegné azon időszakát öleli fel, amikor a rákbetegsége miatt kezelésekre kellett járnia.

Katalin hercegné 2024 év elején kapta meg a rossz hírt, miszerint rákja van, ennek hivatalos bejelentésére március végén került sor. Az ezt követő időszakban a hercegné hat hónapon át kemoterápiás kezeléseken vett részt Az Anyatermészet című videósorozat ezt az időszakot öleli fel, és mutatja be, hogy miként talált gyógyítást és menekvést a természet ölelésében.

A Winter (Tél) című epizódban Katalin megosztja, milyen tapasztalatokat szerzett, illetve milyen félelmekkel nézett szembe az „út” során, és hogyan találta meg a reményt.

Még a leghidegebb, legsötétebb évszak, a tél is képes csendet, türelmet és nyugodt elmélkedést hozni nekünk. Ahol a folyó éppen csak annyira lassul le, hogy megpillanthassuk benne a saját tükörképünket. Hogy felfedezhessük saját magunk legmélyebb rétegeit és azt, hogy minden, ami élő, összetartozik. Arra gondolok, hogy mennyire hálás vagyok, mert a bennünk lévő folyók olyan könnyedén hömpölyögnek, hogy elmossák a félelmeket, megtisztítanak és felfrissítenek. Békülj ki a könnyeiddel, és fedezd fel, mit jelent élni! Egynek lenni a természettel, egy csendes tanítóval és egy lágy hanggal, amely vezet minket az emlékeinken át és segít nekünk a gyógyulásban

– hangzott el az epizódban.