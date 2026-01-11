Katalin hercegné: Békülj ki a könnyeiddel!
Vilmos herceg feleségének szavai téged is megérinthetnek. Katalin hercegné a gyógyulásról beszél.
Katalin hercegné egy igazán érzelmes, szívhez szóló videóban osztotta meg a rákbetegséggel való küzdelmeinek nehézségét. Mint kiderült, a hercegné az orvosok mellett a természetben találta meg a legnagyobb gyógyírt.
Katalin hercegné küzdelme a rákbetegséggel
Katalin hercegné január 9-én ünnepelte 44. születésnapját, ám egy nappal korábban férjével, Vilmos herceggel a londoni Charing Cross Kórház dolgozóit látogatta meg. Az alkalom kapcsán a hercegné először mesélt a rákos megbetegedésével való harcáról. A betegséget ijesztőnek és megterhelőnek nevezte. Egy később közzétett születésnapi videóban pedig megosztotta, hogyan segítette a természet a rák elleni küzdelmében.
A videó tulajdonképpen a Kensington-palota által közzétett Anyatermészet (Mother Nature) videósorozat záróepizódja, melyet a hercegné közreműködésével készítettek el. A 2 perces videó egyszerre személyes vallomás és hitvallás, amely a természet gyógyító erejét mutatja be. A videó Katalin hercegné azon időszakát öleli fel, amikor a rákbetegsége miatt kezelésekre kellett járnia.
Katalin hercegné 2024 év elején kapta meg a rossz hírt, miszerint rákja van, ennek hivatalos bejelentésére március végén került sor. Az ezt követő időszakban a hercegné hat hónapon át kemoterápiás kezeléseken vett részt Az Anyatermészet című videósorozat ezt az időszakot öleli fel, és mutatja be, hogy miként talált gyógyítást és menekvést a természet ölelésében.
A Winter (Tél) című epizódban Katalin megosztja, milyen tapasztalatokat szerzett, illetve milyen félelmekkel nézett szembe az „út” során, és hogyan találta meg a reményt.
Még a leghidegebb, legsötétebb évszak, a tél is képes csendet, türelmet és nyugodt elmélkedést hozni nekünk. Ahol a folyó éppen csak annyira lassul le, hogy megpillanthassuk benne a saját tükörképünket. Hogy felfedezhessük saját magunk legmélyebb rétegeit és azt, hogy minden, ami élő, összetartozik. Arra gondolok, hogy mennyire hálás vagyok, mert a bennünk lévő folyók olyan könnyedén hömpölyögnek, hogy elmossák a félelmeket, megtisztítanak és felfrissítenek. Békülj ki a könnyeiddel, és fedezd fel, mit jelent élni! Egynek lenni a természettel, egy csendes tanítóval és egy lágy hanggal, amely vezet minket az emlékeinken át és segít nekünk a gyógyulásban
– hangzott el az epizódban.
Ismét felhívta a figyelmet a képernyőhasználatra
Az utolsó részben láthatjuk, ahogy a hercegné reggeli sétákat tesz Berkshire-ben, ahol Vilmos herceggel és három gyermekével élnek, de láthatunk jeleneteket, amelyek Cumbriában, Gloucestershire-ben, Londonban, Kelet-Sussexben és a Cotswolds területén készültek. Katalin igyekezett összhangban maradni a korábban nyilvánosságra hozott gondolataival, melyek a Waldinger professzorral készült esszéjében szerepelnek, és amik felhívják a figyelmet arra, hogy milyen káros hatással járhat a túlzott képernyőhasználat.
Az Anyatermészet sorozat mélyen személyes, kreatív elmélkedés arról, hogyan segített a természet a gyógyulásomban. De egyben egy történet a természet és a kreativitás erejéről és a kollektív gyógyulásról is. Annyit tanulhatunk az anyatermészettől, ha egy boldogabb, egészségesebb világot szeretnénk építeni
– idézi szavait a Life.hu internetes portál.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre