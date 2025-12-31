Kiderült: ennyit keresett Vilmos herceg 2025-ben

Az év végéhez közeledve sokan számot vetnek a mögöttük lévő hónapokról – van, aki anyagilag is. Nos, nem volt ez másként a királyi családnál sem. A számok pedig nem hazudnak. Közel 23 millió fontot (kb. 10 milliárd forint) keresett 2025-ben Vilmos herceg a corwalli hercegség vezetőjeként.

Kiderült, mennyit keresett Vilmos herceg 2025-ben a cornwalli hercegség vezetőjeként (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A cornwalli hercegséget még III. Edward király alapította azzal a céllal, hogy biztosítsa a mindenkori trónörökös anyagi támogatását. A hatalmas birtok 135 ezer hektáron terül el Anglia délnyugati részén, 23 megyében, és olyan földterületeket foglal magában, ahol farmok, valamint ingatlanok találhatóak. Miután II. Erzsébet királynő halálát követően III. Károly lett az uralkodó, Vilmos örökölte a címet, és azóta a birtokok kezeléséből származó jövedelem is őt illeti meg.

Körülbelül 10 milliárd forintot keresett vele Vilmos herceg

Az idei 22,9 millió fontos bevétel kevesebb a tavalyi 23,6 millió fontos (10,5 milliárd forint) bevételéhez képest. A 2025-ös összeg azonban így is fedezi a herceg összes kiadását, beleértve a hivatalos, jótékonysági és magánjellegű tevékenységeket is, amelyek Vilmosra, feleségére, valamint három gyermekükre vonatkoznak.

De lássuk, mit is csinál Vilmos a cornwalli hercegség vezetőjeként!

Feladata a hercegséghez tartozó földek és eszközök hatékony irányítása, valamint az ott élő közösségek támogatása. Ez magában foglal számos hivatalos látogatást, egy hajléktalanság elleni kezdeményezés vezetését Newquay városában, valamint azt a célt, hogy a birtok 2032-re karbonsemlegessé váljon

– írja a LadBible.