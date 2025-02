Valentin-nap: Ez Katalin hercegné kedvenc virága!

A Valentin-nap gyorsan közeledik, és az egyik legszebb módja lehet, hogy kifejezd „szeretlek” egy gyönyörű csokor. A virágok kifejezik a partnered iránti csodálatodat, hiszen a szerelmet, a romantikát és az odaadást szimbolizálják.

Katalin hercegné / Fotó: AFP

A királyi család híres a rózsák iránti szeretetéről, a jeles évfordulók alkalmából pedig a családtagokról elnevezett új fajtákat adnak ki. A világhírű termesztő, David Austin Roses számos ilyen rózsát nemesített már, köztük a szép, rózsaszínű „Elizabeth”-et a néhai uralkodó tiszteletére, valamint a klasszikus fehér „William and Catherine”-t a cambridge-i herceg és hercegné 2011-es esküvője alkalmából.

A norwichi Peter Beales Roses pedig bemutatta a Sophie hercegnő és Edward herceg esküvőjére kifejlesztett elefántcsont színű Countess of Wessex rózsát. Camilla királynőnek a 'The Rosa Duchess of Cornwall' nevű rózsát, egy világosabb rózsaszínű fajtát nemesítettek.

Bár nem tudhatjuk pontosan, hogy a királyi család hogyan fogja megünnepelni a Valentin-napot, találtunk néhány klasszikus csokrot, mint például Kate hercegnő egyik kedvenc virága.

Amikor Cornwall hercegéről és hercegnéjéről van szó, nem tudni, hogy Vilmos herceg mit fog választani. 2023-ban Katalin egy leedsi piacon tett hivatalos látogatása során azzal viccelődött egy bódéárussal, hogy szerinte nem valószínű, hogy a férje vörös rózsát vesz neki Valentin-napra.

Egy forrás azonban állítólag azt mondta a US Weeklynek: „Vilmos egy hatalmas, 50 szál rózsából álló dobozzal lepte meg Kate-et Valentin-napon”.

2025-ben talán a kevésbé hagyományos jácintok mellett dönthet, amelyről köztudott, hogy Katalin hercegné egyik kedvenc virága, és az esküvői csokrában is szerepelt. A virágok állítólag az „állandó szerelmet” jelképezik, ez pedig méltó tisztelgés a házasságuk előtt.

