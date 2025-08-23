A tudósok elárulták: ez a 14+1 gyümölcs segíthet a demencia megelőzésében

Az olcsó zöldségektől a curry alapanyagokig, ezek az antocianinokban gazdag élelmiszerek védelmet nyújthatnak az amiloid-β toxicitás ellen – amely az Alzheimer-kór egyik kulcsfontosságú folyamata.

Ezeket a gyümölcsöket érdemes fogyasztani a demencia megelőzésében Fotó: Pexels

A cseresznye segíthet a demencia megelőzésében - állítják a tudósok. A Kent Egyetem kutatói úgy vélik, hogy a gyümölcs porrá alakítása, ahelyett, hogy gyümölcslé formájában fogyasztanák, javíthatja a betegség enyhe vagy közepes formájában szenvedő emberek tüneteit. Mindez annak köszönhető, hogy a por képes megőrizni az antocianinok és a kvercetin nevű antioxidánsokat, amelyek mindegyike gyulladáscsökkentő tulajdonságairól ismert.

A kutatás vezetője, Dr. Marina Ezcurra elmondta:

A por laboratóriumi modellekben védelmet nyújtott az Alzheimer-kórhoz hasonló, korral összefüggő betegségek káros hatásai ellen, ami alátámasztja funkcionális élelmiszer-összetevőként való potenciálját.

A csapat Kentben termesztett, sérült vagy elszíneződött cseresznyéket használt fel, amelyeket eredetileg hulladéklerakóba szántak. Ezeket természetes porrá alakították, majd összehasonlították cseresznyelével, cseresznyepépével és cseresznyemaggal. Megállapították, hogy védelmet nyújt az amiloid-β toxicitás ellen – ez egy kulcsfontosságú folyamat az Alzheimer-kórban, amely megzavarja a normális agyműködést.

„A helyi termelőkkel való együttműködés kulcsfontosságú volt ehhez a sikerhez. Együtt megmutatjuk, hogy a mezőgazdasági melléktermékeknek nem kell kárba veszniük – a fenntartható és hozzáférhető egészséges élelmiszerek előállításának megoldásának részévé válhatnak” - fejtette ki a szakértő.

Mit egyek még, hogy felturbózzam az agyamat?

Az antocianinokban gazdag élelmiszerek általában piros, kék és lila színű növényi termékek. A cseresznye mellett ide tartoznak az alábbi gyümölcsök és zöldségek is:

áfonya

szeder

eperfa

fekete ribizli

szőlő

fekete szilva

gránátalma

vörös káposzta

padlizsán

lila édesburgonya

fekete sárgarépa

fekete bab

lila kukorica

fekete rizs

A Healthline szerint az antocianinok bevitelének maximalizálása érdekében ezeket az élelmiszereket nyersen és a legérettebb állapotban kell fogyasztani - írja a The Sun.