Aggasztó jelenséget vettek észre a kutatók a föld legnagyobb állatfajánál

A kék bálnák a föld legnagyobb élőlényei, ám a tudósok egyre nagyobb aggodalommal figyelik jövőjüket, miután észrevették, hogy ezek a hatalmas tengeri emlősök fokozatosan elcsendesednek.

A klímaváltozás az óceánok hőmérsékletében is változást indított el, ami veszélyezteti a kék bálnák populációját Fotó: Unsplash

Az óceánkutatók számára a kék bálnák éneke sokáig a tengerek egyik legjellegzetesebb hangja volt. Most azonban komoly riadalmat keltett, hogy az egyébként is veszélyeztetett faj egyre csendesebb. A Monterey Bay Aquarium Research Institute kutatói megállapították, hogy az elmúlt hat évben a kékbálna-énekek száma közel 40 százalékkal csökkent. Bár ezek az óriások félelmetesnek tűnhetnek, étrendjük szinte kizárólag apró rákfélékből, krillekből áll, és időnként még embereket is megvédtek a cápáktól. A kék bálnák több millió éve élnek a földön, ám a XX. században majdnem teljesen kipusztították őket az intenzív bálnavadászat miatt. Csak 1966-ban, a vadászat betiltásával kezdődhetett meg a lassú regenerálódásuk – írja a LadBible.

Ma azonban újra veszély fenyegeti őket. Sir David Attenborough többször is figyelmeztetett az óceánok védelmének fontosságára, de az emberi tevékenység okozta klímaváltozás mégis egyre inkább csökkenti a kék bálnák számát és éneküket is. John Ryan, a Monterey Bay Aquarium Research Institute biológus-oceanográfusa szerint mindebben kulcsszerepet játszott egy 2013-ban feljegyzett, „The Blob”-nak nevezett óceáni hőhullám. Ez a rendkívüli felmelegedés káros kémiai változásokat indított el a vízben, lehetővé téve mérgező algák elszaporodását.

Ez volt a legkiterjedtebb, tengeri emlősöket érintő mérgezés, amit valaha dokumentáltunk. Nehéz idők voltak a bálnák számára

– mondta Ryan a National Geographicnak. A kutatás szerint a hőhullám a krill- és szardellapopuláció összeomlását is okozta, így a kék bálnáknak folyamatosan élelem után kellett kutatniuk. Ryan szemléletesen fogalmazott: „Olyan ez, mintha éhesen próbálnál énekelni. Minden energiájukat az élelemkeresés emésztette fel, nem maradt idejük énekelni. Ez azt jelzi, hogy ezek az évek rendkívül stresszesek számukra.”

A „The Blob” több mint 2,5 °C-kal emelte meg az óceán hőmérsékletét, ami súlyos károkat okozott a tengeri élővilágban. A tanulmány társszerzője, Kelly Benoit-Bird tengerbiológus hozzátette: „Amikor ilyen forró évek és óceáni hőhullámok jönnek, nemcsak a hőmérséklet változik. Az egész rendszer átalakul, és nem kapunk krillet. Azok az állatok, amelyek csak krillel táplálkoznak, egyszerűen hoppon maradnak.”