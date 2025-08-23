Elesett az M1-es autópálya, több kilométeres a torlódás

Ráfutásos baleset az M1-esen, Biatorbágynál.
Összeütközött két személykocsi az M1-es autópálya 18-as kilométerénél, az országhatár felé vezető oldalon. A Biatorbágy térségében történt balesethez a törökbálinti hivatásos tűzoltók vonultak.
A raj áramtalanították a sztráda forgalmát akadályozó járműveket. A két autóban összesen négyen utaztak, hozzájuk mentőt riasztottak. Az érintett szakaszon torlódásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.
