Elesett az M1-es autópálya, több kilométeres a torlódás

Ráfutásos baleset az M1-esen, Biatorbágynál.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.08.23. 11:40
Biatorbágy baleset autópálya M1

Összeütközött két személykocsi az M1-es autópálya 18-as kilométerénél, az országhatár felé vezető oldalon. A Biatorbágy térségében történt balesethez a törökbálinti hivatásos tűzoltók vonultak. 

A raj áramtalanították a sztráda forgalmát akadályozó járműveket. A két autóban összesen négyen utaztak, hozzájuk mentőt riasztottak. Az érintett szakaszon torlódásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem. 

