Villamos és autó karambolozott a fővárosban, rohantak a mentők

A Bartók Béla úton nem járnak a villamosok.
Összeütközött egy villamos és egy személykocsi Budapesten, a tizenegyedik kerületben. A Bartók Béla úti balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. A villamoson öten utaztak, az autóban csak a sofőr ült. A karambol miatt a 19-es és a 49-es villamosok nem járnak, helyettük Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbuszok közlekednek - írja a Katasztrófavédelem.
