RETRO RÁDIÓ

Ezek a tél legvarázslatosabb pillanatai – ilyen volt a divat, a régmúlt sípályáin

A hóval borított táj mindig is inspirálta a sport szerelmeseit, a szánkózástól a síelésig. Fedezd fel a hósport múltját galériánkban, ahol a legjobb retró pillanatok elevenednek meg.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 17:00
retró stílus történelem ismeret retró élmény

Ahogy a hó, fehér takaróként borítja a tájat, a tél szerelmesei előveszik a szánkót, a síléceket és a korcsolyát. De mielőtt a mai modern felszerelések és sípályák világába merülnénk, érdemes visszatekinteni a hósport múltjára, amikor a mozdulatok egyszerűek, a ruházat pedig jóval hétköznapibb volt. Nézd meg a retró sportok legvarázslatosabb pillanatait! 

retró
Retró emlékeink: Kékestető 1937-ben Forrás: Fortepan/Fortepan 

Retró tél – így síeltünk régen

Ebben a retró képgalériában a múlt század ikonikus, téli pillanatai elevenednek meg: síelő családok, hócsaták, korcsolyázó párok és szánkózó gyerekek mosolya tárul elénk. A fekete-fehér és színes felvételek nemcsak nosztalgiát keltenek, hanem megmutatják, hogyan változott a hósport a divat, a technika és a szabadtéri szórakozás szempontjából.

A galériában láthatunk klasszikus sífelszerelést, faragott szánkókat és vintage sícipőket, amelyek ma már gyűjtői darabnak számítanak. Az akkori hósport nemcsak fizikai kihívás volt, hanem a barátságok, családi kötelékek és közösségi élmények megerősítésének ideje is. 

A retró fotók megtekintése egyben visszarepít a múltba, és emlékeztet minket arra, hogy a hóban töltött pillanatok mindig is örömforrást jelentettek, függetlenül attól, milyen technikát vagy felszerelést használtunk. Ha szeretnél egy kis időutazást a hósport történelmében, ez a galéria tökéletes lehetőség arra, hogy a tél klasszikus szépségeit újra felfedezd!

Nézd meg a retró képgalériánkat, a legszebb téli pillanatokról.

Hó és sport – retró képgaléria

fotótegnap, 10:34

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu