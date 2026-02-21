Kalóriaszegény bundás kenyér? Gordon Ramsey elárulta a tuti receptet

Valószínűleg benned is a boldog gyerekkori emlékek törnek fel, ha édesanyád által elkészített bundás kenyérre gondolsz. Nincs is olyan ember, aki ne ismerné a klasszikus, serpenyős, olajban megsütött tojásos bundás kenyeret. Nos, Gordon Ramsey ennek elkészítését is egy magasabb szintre emelte, aminek örülni fogsz, ha idén a beach body a célod. Eljött a fitt, tepsis bundás kenyerek korszaka.

Gordon Ramsey felfedi, hogyan érdemes bundás kenyeret készíteni (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Így készül Gordon Ramsey fitt bundás kenyere

Gyerekként a legfontosabb számunkra nem az ételek elkészítése volt, vagy az, hogy tudatosan és egészségesen együnk, hiszen akkor még nem is tudtuk, mit is jelent ez a szó. Kicsiként még csak az ételek ízét élveztük, ez alapján ettünk meg vagy éppen utasítottunk el valamit.

Kedvencünkké vált a hamburger, a popcorn, a menzás ételek vagy éppen az olajban tocsogó bundás kenyér. Ám felnőttként sokan inkább lemondanak ezekről az áhított álomalak elérése érdekében. Pedig... Pedig a bundás kenyérnek létezik kalóriaszegény verziója, egyenesen Gordon Ramsey konyhájából.

A bundás kenyér tepsis verziója nem fenyeget az elhízás veszélyével, mindössze egy kicsit hosszabb ideig tart elkészíteni. A teljes kiőrlésű kenyér tele van rosttal, segíti az emésztést, a tejhelyettesítő pedig megfelelő választás akkor is, ha például allergiás vagy esetleg a tejre – írja a Life.hu.

Hozzávalók: 3 tojás

5 szelet teljes kiőrlésű toast kenyér

tejhelyettesítő

kókuszzsír vagy olívaolaj

Így készítsd el Gordon Ramsey tepsis bundás kenyerét!

1. Melegítsd elő a sütőt 170 fokra.

Ezután jöhetnek a kenyerek, tedd bele a tejhelyettesítőbe, áztasd kicsit, de ne túl sokáig, csak, hogy megszívják magukat a kenyerek.

Következőnek mártogasd bele a felvert és sózott tojásba.

Jöhet a tepsi kibélelése sütőpapírral , tedd rá a kenyereket, majd kenegesd meg mindkét oldalt kókusz- vagy olivaolajjal és süsd őket addig, amíg meg nem pirulnak.

, tedd rá a kenyereket, majd kenegesd meg mindkét oldalt kókusz- vagy olivaolajjal és süsd őket addig, amíg meg nem pirulnak. Fordítsd át a másik oldalukra, hogy mindkét oldal szépen megpiruljon.

Gordon Ramsey receptjéhez elengedhetetlen a mennyei almaszósz a bundáskenyerekhez, aminek elkészítéséhez három almát hámozzunk meg, kockázzunk fel, majd tegyünk egy lábasba. Öntsünk rá vizet, hogy ellepje, majd elég addig főzni, amíg meg nem pirul. Ezután egy botmixerrel pürésítsük, adjunk hozzá édesítőszert, fahéjat és egy kis citromot. Mehet is a bundáskenyér tetejére.