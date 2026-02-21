RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor reagált Magyar Péter lebukására: "Fantasztikus nap ez a mai" - videó

Kiderült, hogy nem gyűjtött annyi aláírást a Tisza, mint amennyit elmondtak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 19:05
Módosítva: 2026.02.21. 19:41
Nemrég került napvilágra, hogy a Tisza feleannyi aláírást sem tudott összegyűjteni, mint amennyit Magyar Péter bejelentett. Orbán Viktor is reagált erre, de egy másik szemszögből.

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Február 21-én szombaton volt az első nap a kampányban, amikor el lehetett kezdeni aláírásokat gyűjteni. Orbán Viktor elmondta, hogy csupán pár óra alatt 190 000 aláírást sikerült összegyűjtenie a Fidesznek, amely hatalmas teljesítmény. Arra pedig, hogy a Tisza hazudott, csak úgy reagált, hogy ebben nincsen semmi meglepő, hiszen állandóan ezt teszik.

Túl vagyunk az első nagy megmérettetésen. A Tisza megint lebukott, de a számok nem hazudnak. A videómban elmondom, ki nyerte a kampány első napját

- szögezte le az Egyenesen Viktortól Facebook csatornáján a miniszterelnök.

