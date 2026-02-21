RETRO RÁDIÓ

Árad a kamu: fele annyi ajánlása sincs a Tiszának, mint amennyit Magyar Péter mondott

Magyar Péter lebukott, a Nemzeti Választási Iroda bebizonyította.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 18:37
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról - írja az Alapjogokért Központ. A pártelnök azt állította, délig már több mint 250 ezer ajánlást gyűjtöttek országosan, azonban az NVI adataiból kitűnik, hogy ennek a számnak a mai napi hivatalos zárásig, délután 4 óráig is csak a jóval kevesebb mint fele, 110 ezer aláírás jött össze. 

Magyar Péter nem arról híres, hogy gyakran mond igazat. Félrevezette már a választóit az Európai Parlamenti mandátuma átvétele, a mentelmi joga, a párt programja és számtalan más téma kapcsán is. Az Alapjogokért Központ a fentiek ismeretében is közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Választási Irodához. Az NVI adatai alapján pedig Magyar Péter most sem mondott igazat. 

A hivatalos adatok szerint ugyanis a Tisza 16 óráig 13 806 darab ívet adott le, egy íven pedig legfeljebb 8 aláírás szerepelhet - a gyakorlatban általában kevesebb. Azonban ívenként 8 aláírással számolva is csak 110 448 ajánlást adhattak le, ami messze elmarad a nagy csinnadrattával bejelentett 250 ezertől. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP 24 523 ívet adott le a mai nap, ami nagyságrendileg 196 ezer ajánlást jelent, ez közel 85 ezerrel több, mint a Tiszáé. 

A Tisza Párt kezdettől egy Brüsszelben túlfújt politikai lufi, amely a látszatról szól. Látszólag párt (miközben inkább digitális mozgalom), látszólag a magyarok mellett áll (miközben Brüsszel érdekeit képviseli), látszólag vezet a kutatásokban (holott valójában második), és látszólagos a programjuk is – bár ez utóbbiból a valóságos is kiszivárgott. Úgy látszik, hogy az ajánlásgyűjtés sem kivétel a látszatra alapuló politika alól: Magyar Péter alapvetése, hogy a valóság nem az, amit bizonyítani lehet, hanem az, amit kiír a Facebookra - írta Facebook bejegyzésében az Alapjogokért Központ.

 

 


 

