Bárdosi Sándor nem érti az ellenzéki szavazókat: "megveszi a legújabb elektromos autót és akkor rohadjon meg a Fidesz. Most akkor mi van?"

A magyar kormány ma tartotta Háborúellenes Gyűlését Békéscsabán. Az esemény előtt Bárdosi Sándor is felszólalt, aki nem kertelt és kijelentette, hogy ő senkit nem szeretne meggyőzni, mindenki maga eldönti, hogy békében vagy háborúban akar-e élni. Az olimpiai ezüstérmes birkózó úgy érzi, hogy jelenleg jól elvan a saját kis buborékjában - írja a Bors.

A Háborúellenes Gyűlés békéscsabai állomása előtt Bárdosi Sándor és Megyesi Balázs is felszólalt a mostani politikai helyzetről (Fotó: YouTube)

A Háborúellenes Gyűlés előtt Bárdosi Sándor szomszédjáról vallott

Úgy tudom, hogy a szomszédom Tisza-szavazó, legalábbis már négyszer vagy ötször elmondta nekem, miközben fröccsöztünk. Próbáltam kérdezgetni, de ő sem tud indokokat mondani, hogy miért azon az oldalon áll. Persze megveszi a legújabb elektromos autót és akkor rohadjon meg a Fidesz. Most akkor mi van?

— mesélte a Mandiner stúdiójában a birkózó.

Bárdosi Sándor soha nem volt annak a híve, hogy rábeszéljen valakit arra, hogy támogassa a Fideszt. „Én soha senkit nem akarok meggyőzni. A saját kis dolgaimmal foglalkozok, a saját kis buborékomban élek. Próbálom megérteni a baloldali embereket, de nagyon nehéz. Valahogy ez az egész - azt érzem, hogy - meghülyíti az embereket” - mondta a birkózó, akinek megszólalására beszélgetőpartnere, Megyesi Balázs egyből reagált. „Ebben akkor különbözünk, mert én mindenkit meg akarok győzni” - emelte ki a Kincsvadászok szakértője.