RETRO RÁDIÓ

Bárdosi Sándor nem érti az ellenzéki szavazókat: "megveszi a legújabb elektromos autót és akkor rohadjon meg a Fidesz. Most akkor mi van?"

Az olimpiai ezüstérmes birkózó már korábban is egyértelművé tette, hogy számára a Fidesz a biztos választás. A Háborúellenes Gyűlés előtt azonban arról beszélt Bárdosi Sándor, hogy a meggyőzés az nem az ő pályája.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 14:54
bárdosi sándor Háborúellenes Gyűlés kincsvadászok megyesi balázs

A magyar kormány ma tartotta Háborúellenes Gyűlését Békéscsabán. Az esemény előtt Bárdosi Sándor is felszólalt, aki nem kertelt és kijelentette, hogy ő senkit nem szeretne meggyőzni, mindenki maga eldönti, hogy békében vagy háborúban akar-e élni. Az olimpiai ezüstérmes birkózó úgy érzi, hogy jelenleg jól elvan a saját kis buborékjában - írja a Bors.

A Háborúellenes Gyűlés békéscsabai állomása előtt Bárdosi Sándor és Megyesi Balázs is felszólalt a mostani politikai helyzetről
A Háborúellenes Gyűlés békéscsabai állomása előtt Bárdosi Sándor és Megyesi Balázs is felszólalt a mostani politikai helyzetről (Fotó: YouTube)

A Háborúellenes Gyűlés előtt Bárdosi Sándor szomszédjáról vallott

Úgy tudom, hogy a szomszédom Tisza-szavazó, legalábbis már négyszer vagy ötször elmondta nekem, miközben fröccsöztünk. Próbáltam kérdezgetni, de ő sem tud indokokat mondani, hogy miért azon az oldalon áll. Persze megveszi a legújabb elektromos autót és akkor rohadjon meg a Fidesz. Most akkor mi van?

— mesélte a Mandiner stúdiójában a birkózó.

Bárdosi Sándor soha nem volt annak a híve, hogy rábeszéljen valakit arra, hogy támogassa a Fideszt. Én soha senkit nem akarok meggyőzni. A saját kis dolgaimmal foglalkozok, a saját kis buborékomban élek. Próbálom megérteni a baloldali embereket, de nagyon nehéz. Valahogy ez az egész - azt érzem, hogy - meghülyíti az embereket” - mondta a birkózó, akinek megszólalására beszélgetőpartnere, Megyesi Balázs egyből reagált. „Ebben akkor különbözünk, mert én mindenkit meg akarok győzni - emelte ki a Kincsvadászok szakértője.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu