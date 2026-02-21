- A Kincsvadászok sztárja is kiállt a béke pártján: „Soha nem titkoltam, hogy hova is tartozom”
Bárdosi Sándor nem érti az ellenzéki szavazókat: "megveszi a legújabb elektromos autót és akkor rohadjon meg a Fidesz. Most akkor mi van?"
Az olimpiai ezüstérmes birkózó már korábban is egyértelművé tette, hogy számára a Fidesz a biztos választás. A Háborúellenes Gyűlés előtt azonban arról beszélt Bárdosi Sándor, hogy a meggyőzés az nem az ő pályája.
A magyar kormány ma tartotta Háborúellenes Gyűlését Békéscsabán. Az esemény előtt Bárdosi Sándor is felszólalt, aki nem kertelt és kijelentette, hogy ő senkit nem szeretne meggyőzni, mindenki maga eldönti, hogy békében vagy háborúban akar-e élni. Az olimpiai ezüstérmes birkózó úgy érzi, hogy jelenleg jól elvan a saját kis buborékjában - írja a Bors.
A Háborúellenes Gyűlés előtt Bárdosi Sándor szomszédjáról vallott
Úgy tudom, hogy a szomszédom Tisza-szavazó, legalábbis már négyszer vagy ötször elmondta nekem, miközben fröccsöztünk. Próbáltam kérdezgetni, de ő sem tud indokokat mondani, hogy miért azon az oldalon áll. Persze megveszi a legújabb elektromos autót és akkor rohadjon meg a Fidesz. Most akkor mi van?
— mesélte a Mandiner stúdiójában a birkózó.
Bárdosi Sándor soha nem volt annak a híve, hogy rábeszéljen valakit arra, hogy támogassa a Fideszt. „Én soha senkit nem akarok meggyőzni. A saját kis dolgaimmal foglalkozok, a saját kis buborékomban élek. Próbálom megérteni a baloldali embereket, de nagyon nehéz. Valahogy ez az egész - azt érzem, hogy - meghülyíti az embereket” - mondta a birkózó, akinek megszólalására beszélgetőpartnere, Megyesi Balázs egyből reagált. „Ebben akkor különbözünk, mert én mindenkit meg akarok győzni” - emelte ki a Kincsvadászok szakértője.
