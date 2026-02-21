Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar Magyarországon. De Magyarországot nem lehet megzsarolni! Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga
A Háborúellenes Gyűlés ezúttal Békéscsabára érkezett, ahol több felszólaló mellett Orbán Viktor is színpadra állt. Mint mondta: aki belénk harap, annak ki fog törni a foga.
Egy hét kihagyás után - múlt héten ugyanis a miniszterelnök évértékelőt tartott - folytatódik a Háborúellenes Gyűlés országjárása, amit ezúttal Békéscsabán rendeznek meg, ahol a korábbiaknak megfelelően Orbán Viktor is felszólal - írja a Ripost.
A nézői kérdések előtt Orbán Viktor egy rövid köszöntőbeszédet mondott. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy a Washington Békéscsaba járattal érkezett, de közben még Ferihegyen letették a 3-as terminál építésének alapkövét.
A baloldal eladta a repülőteret, mi 3 milliárd euróért visszavásároltuk. Akármit is mondanak ránk, mi a nemzeti közvagyont megdupláztuk!
- jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor felidézte, hogy Békéscsabán 1989-ben kampányolt először. Szerinte ez egy nehéz hely politikai szempontból, ott csak teljes erőbedobással lehet győzni.
A miniszterelnök a fejünk fölött tornyosuló problémákról szólva azt mondta, érdeme megnézni a háború és Békéscsaba helyzetét. Emlékeztetett: 1944. szeptemberében 56 bombázó szállt fel egy olasz légibázisról, amelyek 10.30-kor meg is érkeztek a város fölé, és ledobtak 607 darab bombát, amely 100 halottal járt.
A háború sokkal gyorsabban jön, mint az emberek gondolnák Még az elején kell megakadályozni
Ezek után következtek a nézői kérdések, az első a Barátság kőolajvezeték lehetséges újra indulásáról szólt.
A kormányfő válaszában arról beszélt, hogy az ukrajnai háború „képernyőkön keresztül érkezik hozzánk,” és ez nem adja vissza, hogy mennyire „könyörtelen” a harc. Közlése szerint a frontról érkező jelentésekből az látszik, hogy a két oldalon minden héten meghal vagy rokkanttá válik nagyjából 9 ezer ember, ami éves szinten több mint 400 ezer főt jelent. És Brüsszel arra büszke, hogy annyi pénzt ad az ukránoknak, hogy még két évig folytatni tudják a háborút. Ez újabb 800 ezer sérültet és halottat jelentene a fronton.
Orbán Viktor rátért arra is, hogy az ukránok mindent megtesznek annak érdekében, hogy Magyarországon olyan okrmány legyen, amely 3 dolgot biztosít számukra:
- Fölveszi Ukrajnát az Európai Unióba
- Ember és fegyvert is ad, ha kell
- Elküldi a saját pénze egy jelentős részét Ukrajnába
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi magyar kormány ezeknek a követeléseknek az útjába áll, és ez nem tetszik az ukrán vezetésnek.
A kormányfő emlékeztetett, hogy erről szól a titkos paktum, amelyet Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt kötött Münchenben. Az ukránok minden módon megpróbálnak beavatkozni a magyar választásokba, most éppen a Barátság kőolajvezeték elzárásával.
Energiaválságot akarnak előidézni Magyarországon
- jelentette ki Orbán Viktor, aki elmondta azt is, hogy a kormánynak biztos tudása van arról, hogy a vezeték alkalma lenne a szállításra.
Megjegyezte, hogy Magyarországnak van több hónapnyi tartaléka, és eközben „ellencsapásokat, ellenlépéseket” tesz a szállítások leállítása miatt is.
Három ellenlépést tehetnénk, eddig kettőt tettünk
– fogalmazott, utalva a szerdai és pénteki lépésekre, amelyek mellett a harmadik lépésnek nevezte az áramexport leállítását.
Ez durva. Ha azt megállítjuk, akkor durva dolgok történhetnek. Mindenesetre a szlovákok ezt kilátásba nevezték a tegnapi nap során. Úgyhogy egyeztetünk a szlovákokkal, és ha kell, ezt a harmadik lépést is meg fogjuk tenni
– mondta Orbán Viktor, majd megjegyezte: Ukrajna „mindent meg fog tenni a következő hetekben azért, hogy Magyarországon gazdasági káosz legyen”, de „nekünk ezzel nem kell foglalkozni”.
Az a helyzet, hogy ez Magyarország, bennünket nem lehet megzsarolni, itt birodalmak tűntek el, mi meg még mindig itt vagyunk
– mondta.
„Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga. Úgyhogy keressenek maguknak fogorvost az ukránok”
- zárta a hosszúra nyúlt választ a kormányfő.
Ezt követően a helyi roma önkormányzat elnöke kérdezett a miniszterelnöktől. Orbán Viktor válaszában elmondta, hogy 2010 óta sok programmal segítették a romák felzárkóztatását, de nem a segélyek, hanem munka által.
A miniszterelnök visszatérve az ukrán kérdésre elmondta: ha engednénk a zsarolásnak, akkor holnap ezer forint lenne a benzin ára és a rezsiszámlák is megsokszorozódnának.
Később egy békési fiatal kérdezte a miniszterelnököt arról, hogy mit lehet tenni a fiatalok elvándorlása ellen. Orbán Viktor azt mondta: az első dolog Békésben az volt, hogy el volt vágva a világtól, és ez a probléma más vármegyéknél is megvolt. Hozzátette: a béreken már sikerült javítani 2010 óta, és azon lesznek, hogy „jól fizető munkahelyeket” hozzanak a térségbe, és egy nagy nemzetközi cég már jön is a közelbe a szarvasi polgármesterrel kötött megállapodás révén.
Az utolsó kérdező végül ismét Ukrajnáról beszélt, és azt kérdezte, hogy lesz-e üzemanyag a tavasszal a traktorokhoz, mire Orbán Viktor azt válaszolta:
A traktorok ki fognak menni a földekre, amint az időjárás lehetővé teszi.
Majd arról is beszélt, hogy a magyar családok életszínvonalát egyedül a Magyarországon megtermelt extraprofitok begyűjtéséből tudták a jelenlegi színvonalon fenntartani. Figyelmeztetett arra, hogy ha átalakul a gazdaság szerkezete, nem ez a gazdaságpolitika folytatódik áprilisban, akkor ezek a pénzek visszatérnek a nagyvállalatokhoz, bankokhoz, kereskedelmi láncokhoz.
„Itt valójában kapott egy új dimenziót a választási küzdelem. Az nem véletlenül van”, hogy a választások előtt bejelentik a nagy cégek, hogy „ideküldik” az embereiket
– tette hozzá a miniszterelnök, majd azt kérte a hallgatóitól, hogy „ne legyünk vakok”. De megígérte azt is, hogy a kampány alatt még egyszer visszajön ide.
Végül, az utolsó kérdezőnek válaszolva a kormányfő arról beszélt: a háborút csak külső nyomással lehet lezárni. Felidézte, hogy 2024 nyarán személyesen találkozott mind az ukrán, mind az orosz elnökkel, és mindketten úgy látták, hogy az idő nekik dolgozik. De az ukránok szerinte tévednek ebben.
Ezután – a washingtoni sajtótájékoztatóhoz hasonlóan – Orbán Viktor ismét arról beszélt, hogy szerinte nagy dolgok történhetnek március végén, amikor az Egyesült Államok és Kína elnöke fog találkozni. Az, hogy „Irán partjainál amerikai csapatösszevonások vannak”, az nem Irán miatt van, hanem a március végén esedékes csúcstalálkozó miatt, mivel Venezeuela és Irán adják Kína olajellátásának 20 százalékát.
Azt mondta az elnök nekem, hogy figyeljünk, nagy dolgok vannak készülődőben
– fogalmazott Orbán Viktor a Donald Trumppal történt csütörtöki találkozóját illetően. Végül, az ukrajnai békére visszakanyarodva azt mondta: Magyarországnak nincs elég ereje ahhoz, hogy ezt elérje, de azt mindenképp el kell érni, hogy az első és a második világháború után most kimaradjunk az újabb háborúban.
Ez 2026 és 2030 közt bekövetkezik. A 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás
– hangsúlyozta, hozzátéve: ki kell maradni az oroszok ellen vívott európai háborúból.
Orbán Viktor teljes beszédét itt nézheted vissza:
