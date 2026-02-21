Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar Magyarországon. De Magyarországot nem lehet megzsarolni! Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga

Egy hét kihagyás után - múlt héten ugyanis a miniszterelnök évértékelőt tartott - folytatódik a Háborúellenes Gyűlés országjárása, amit ezúttal Békéscsabán rendeznek meg, ahol a korábbiaknak megfelelően Orbán Viktor is felszólal - írja a Ripost.

Orbán Viktor a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen is válaszolt az emberek kérdéseire Fotó: MW /

A nézői kérdések előtt Orbán Viktor egy rövid köszöntőbeszédet mondott. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy a Washington Békéscsaba járattal érkezett, de közben még Ferihegyen letették a 3-as terminál építésének alapkövét.

A baloldal eladta a repülőteret, mi 3 milliárd euróért visszavásároltuk. Akármit is mondanak ránk, mi a nemzeti közvagyont megdupláztuk!

- jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor felidézte, hogy Békéscsabán 1989-ben kampányolt először. Szerinte ez egy nehéz hely politikai szempontból, ott csak teljes erőbedobással lehet győzni.

A miniszterelnök a fejünk fölött tornyosuló problémákról szólva azt mondta, érdeme megnézni a háború és Békéscsaba helyzetét. Emlékeztetett: 1944. szeptemberében 56 bombázó szállt fel egy olasz légibázisról, amelyek 10.30-kor meg is érkeztek a város fölé, és ledobtak 607 darab bombát, amely 100 halottal járt.

A háború sokkal gyorsabban jön, mint az emberek gondolnák Még az elején kell megakadályozni

Ezek után következtek a nézői kérdések, az első a Barátság kőolajvezeték lehetséges újra indulásáról szólt.

A kormányfő válaszában arról beszélt, hogy az ukrajnai háború „képernyőkön keresztül érkezik hozzánk,” és ez nem adja vissza, hogy mennyire „könyörtelen” a harc. Közlése szerint a frontról érkező jelentésekből az látszik, hogy a két oldalon minden héten meghal vagy rokkanttá válik nagyjából 9 ezer ember, ami éves szinten több mint 400 ezer főt jelent. És Brüsszel arra büszke, hogy annyi pénzt ad az ukránoknak, hogy még két évig folytatni tudják a háborút. Ez újabb 800 ezer sérültet és halottat jelentene a fronton.

Orbán Viktor rátért arra is, hogy az ukránok mindent megtesznek annak érdekében, hogy Magyarországon olyan okrmány legyen, amely 3 dolgot biztosít számukra:

Fölveszi Ukrajnát az Európai Unióba

Ember és fegyvert is ad, ha kell

Elküldi a saját pénze egy jelentős részét Ukrajnába

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi magyar kormány ezeknek a követeléseknek az útjába áll, és ez nem tetszik az ukrán vezetésnek.

A kormányfő emlékeztetett, hogy erről szól a titkos paktum, amelyet Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt kötött Münchenben. Az ukránok minden módon megpróbálnak beavatkozni a magyar választásokba, most éppen a Barátság kőolajvezeték elzárásával.

Energiaválságot akarnak előidézni Magyarországon

- jelentette ki Orbán Viktor, aki elmondta azt is, hogy a kormánynak biztos tudása van arról, hogy a vezeték alkalma lenne a szállításra.