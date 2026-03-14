Ne hagyjuk, hogy Zelenszkij nevessen a végén! - 5 ok, amiért mindenképpen ki kell töltened a Nemzeti Petíciót

A magyar kormány Nemzeti Petíciót indított, amelyben a polgárok egyértelműen nemet mondhatnak az Ukrajnának nyújtandó további pénzügyi támogatásra és a háború finanszírozására az Európai Unió költségvetésből. A cél világos: megakadályozni, hogy a magyar adófizetők pénzét Brüsszel egy háborús költségvetésbe és Ukrajna támogatásába terelje. Ha nem akarod, hogy a magyar családok pénzéből folytassa Zelenszkij a háborúját, akkor itt a lehetőség, hogy elmondd a véleményedet.

Nemzeti Petíció: "Ne hagyjuk, hogy Zelenszkij nevessen a végén!" / Fotó: Purger Tamás / MTI

Miért kell kitölteni a Nemzeti Petíciót?

1. Többségben az erő! Másfél millió honfitársadhoz csatlakozol

A visszaküldött ívek száma már most másfél millió fölé nőtt, ami hatalmas részvételt és széles társadalmi támogatást jelez.

Másfél millió honfitársadhoz csatlakozol a kitöltésével.

Ez a szám azt mutatja: a magyarok közös véleményéről van szó, ami nyomást gyakorolhat Brüsszelre és a döntéshozókra.

2. Üzenhetsz Brüsszelnek és Zelenszkijnek

Nemzeti Petíció azt kérdezi a magyaroktól, hogy egyetértenek‑e azzal, hogy Magyarország ne fizessen az ukrajnai háború költségeiből, ne áldozza fel a hazai gazdaságot és ne terhelje a magyar családokat tovább pénzügyileg.

Ezzel egyértelmű népakaratra épülő üzenetet küldesz a kormány által az EU és a bennünket zsaroló Zelenszkijnek.

3. Mert a Petíció konkrét hatással van a politikára

A magyar kormány nyomatékosította: ez sorskérdés. A Petíció egy erődemonstráció Brüsszel és Kijev irányába, jelezve, hogy Magyarország nem hajlandó beleegyezni olyan döntésekbe, amelyek az ország érdekei ellen mennek.

Minél nagyobb számban érkeznek vissza az aláírások, annál nehezebb lesz figyelmen kívül hagyni a magyar emberek akaratát,

amit Orbán Viktor és a magyar kormány képviselni tud a Petíció segítségével.

4. Mert a Petíció védelmet ad az ukránoktól

Az ukrán konfliktus most már nem csak országhatáron túli esemény: fenyegetések, politikai és gazdasági nyomásgyakorlás éri hazánkat.

Zelenszkij zsarol és fenyeget minket.

Ezért a Petíció arról is szól, hogy álljunk ki a magyar szuverenitásért és gazdasági stabilitásért, nem engedve más érdekcsoportoknak, a Brüsszel-Kijev tengelyt kiszolgáló Magyar Péternek és a Tisza pártnak, akiknek az ármánykodásaik hátrányba hozzák Magyarországot, és a magyar embereket.