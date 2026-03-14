Itt a vége, német klubja bejelentette a magyar származású futballsztár távozását

Meg sem tudta már közelíteni a müncheni sikersorozatot. A magyar származású Niklas Süle távozik a Borussia Dortmundtól.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.14. 09:00
Klubja nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését, így a 30 éves Niklas Süle négy szezon után távozik a Borussia Dortmundtól. Ezt a német labdarúgó-Bundesliga második helyezettje jelentette be a magyar származású, de 49-szeres német válogatott védőről.

A klub közleménye szerint mindkét fél úgy látta jónak, ha elválnak az útjaik. A már Németországban született, de magyar apától (Georg Süle - azaz Süle György) származó Niklas Süle 2022 nyarán ingyen igazolt Dortmundba, miután öt szezont futballozott a Bayern Münchenben. 

Niklas Süle a Bayernnél volt a csúcson

A legnagyobb sikereit akkor (2017-22) aratta a 195 centis bekk: 171 tétmeccsen szerepelt a bajoroknál, és nyert 5 német bajnoki címet, 2 Német Kupát és 4 Szuperkupát, nemzetközi szinten pedig 2020-ban Bajnokok Ligáját, klubvilágbajnokságot és európai Szuperkupát is. 2016-tól 2023-ig a német válogatott tagjaként szerepelt két világbajnokságon; ezüstérmet nyert a 2016-os olimpián, egy évvel később pedig Konföderációs Kupát nyert. Süle 108 meccsen szolgált Dortmundban már nem volt ilyen sikeres sem a csapattal, sem személyesen: gyakran sérülések hátráltatták.

"Nagyon nyílt és tiszteletteljes beszélgetéseket folytattunk a héten. Végül egyetértésben úgy döntöttünk, hogy a szezon végén elválnak az útjaink. De addig még vár ránk kilenc mérkőzés, amelyeken mindannyian a lehető legsikeresebbek akarunk lenni, és idén is kivívni a Bajnokok Ligája-szereplés jogát" - mondta Lars Ricken sportigazgató.

A Bundesliga állása 25 forduló után:

  1. Bayern München 66 pont
  2. Borussia Dortmund 55
  3. Hoffenheim 49
  4. VfB Stuttgart 47 (50-34)
  5. RB Leipzig 47 (48-34)
  6. Bayer Leverkusen 44

 

 

