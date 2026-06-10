Rákot diagnosztizáltak a híres színésznél! Elárulta, hogy kezdődött

A híres színész elárulta, hogy egy ritka mellrákot diagnosztizáltak nála. A 2000-es évek X-Men filmjének sztárja elárulta, hogy milyen betegséggel küzd és mely tünetekkel szembesült.

A híres színészt mellrákkal diagnosztizálták / Fotó: jannoon028 / freepik.com / Illusztráció

Mellrákos lett a híres színész, aki az X-Men filmben szerepelt

Az 59 éves férfi, akit karforgatóként láthattunk a franchise- filmek egyikében, Instagrammon tette közzé diagnózisát, majd elárulta, milyen kezelési terveknek néz elébe.

Tyler Mane június 9-én, kedden posztolta közösségi oldalára, hogy szégyellte bevallani betegségét, mivel a mellrák jellemzően a nőket érinti. A korábbi világbajnoki birkozósztár elárulta, hogy felesége, Renae Geerlings volt az oka annak, hogy még idejében felfedezték a betegséget és korán kezelést kapott, mielőtt késő lett volna. Az orvosok kezdetben elutasították a tüneteit, így meg volt a veszélye annak is, hogy túl későn diagnosztizálják a problémát.

Rossz hírem van. Ma kezdem a kemoterápiát

- kezdte a posztban.

Hozzátette: 750-ből egy férfit diagnosztizálnak mellrákkal életük során, és mivel ritkán beszélnek róla, sokszor túl későn fedezik fel a betegséget.

„Őszintén szólva, az első reakcióm az volt, hogy titokban tartsam. Végül is elég kínos dolog. De aztán rájöttem, hogy a férfiaknál nagyobb az esélye annak, hogy már előrehaladott stádiumban diagnosztizálják a betegséget, MÉGHOZZÁ azért, mert nem beszélnek róla, és nem is keresik.”

Bejegyzésében leírta, hogy felesége ösztönözte, hogy távolítsák el a csomót és nézessék meg, nincs-e nagyobb baj. Miközben Tyler arra biztatja az embereket, osszák meg történetét, hogy minél több emberhez eljusson, az Unilad cikke taglalja a betegségre jellemző leggyakoribb tüneteket.

A fájdalommentes nagyobbodó csomó is a tünetek megjelenésének egyik jele. A mell duzzanata, a kar alatti duzzanat vagy csomó vagy a kiütés a mellbimbónál vagy annak környékén is egy mellrákra jellemző tünet lehet.

Bár megerősítette Tyler, hogy minden 100. férfinál diagnosztizálják a betegséget, a kockázati tényezők közé tartozik az elhízás, májbetegségek, pajzsmirigyproblémák vagy tiltott gyógyszerek használata.