Perceink vannak hátra, itt fog lecsapni a zivatar

A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki az ország egyes részeire a következő órákban várhatóan kialakuló zivatarok miatt.

Íme a HungaroMet grafikonja

Mint azt a figyelmeztetésben leírják: az esti, késő esti órákban a Dunántúlon a zivatarok gyors megszaporodására, ezzel együtt rendszerbe szerveződésére van kilátás. Ekkor már nagyobb eséllyel fordulhat elő felhőszakadás (>20-30 mm), viharos széllökés (60-80 km/h), valamint helyenként jégeső (~1-3 cm-es mérettel).

Főként a délnyugati, déli vidékeken az esti, késő esti órákban egy-egy heves zivatar sem zárható ki (jégátmérő akár 2-4 cm felett; széllökések >80 km/h). Az említett zivatarrendszer nagyjából az éjféli órák környékén érheti el nyugat felől a Duna vonalát, majd hajnalra fokozatosan gyengülve éri el a keleti országrészt.