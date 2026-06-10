RETRO RÁDIÓ

Perceink vannak hátra, itt fog lecsapni a zivatar

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Elsőfokú riasztás van érvényben több területen is. Zivatarok csaphatnak le, viharos széllel és jégesővel.

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Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.10. 17:40
elsőfokú riasztás zivatar jégeső

A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki az ország egyes részeire a következő órákban várhatóan kialakuló zivatarok miatt. 

Íme a HungaroMet grafikonja

Mint azt a figyelmeztetésben leírják: az esti, késő esti órákban a Dunántúlon a zivatarok gyors megszaporodására, ezzel együtt rendszerbe szerveződésére van kilátás. Ekkor már nagyobb eséllyel fordulhat elő felhőszakadás (>20-30 mm), viharos széllökés (60-80 km/h), valamint helyenként jégeső (~1-3 cm-es mérettel). 

Főként a délnyugati, déli vidékeken az esti, késő esti órákban egy-egy heves zivatar sem zárható ki (jégátmérő akár 2-4 cm felett; széllökések >80 km/h). Az említett zivatarrendszer nagyjából az éjféli órák környékén érheti el nyugat felől a Duna vonalát, majd hajnalra fokozatosan gyengülve éri el a keleti országrészt.

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