RETRO RÁDIÓ

2,5 milliót csalt ki a 93 éves nagyitól az unokázós csaló

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Őrizetben az unokázós csaló. Több idős embert is megkárosított.

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Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.10. 18:40
unokázós csalók Jász-Nagykun-Szolnok rendőrség

Június 2-án hívtak fel egy gyanútlan, 93 éves karcagi asszonyt a vezetékes telefonján. A vonal túlsó felén az ismeretlen közölte, hogy letartóztatták az unokáját, kábítószert és fegyvert találtak nála, azonban óvadékért cserébe elengedik. 

Unokázós csaló kezén kattant a bilincs / Fotó: Police

Megkérte a nőt, hogy az otthon található pénzét és értékeit tegye bele egy zsákba, majd rakja ki a postaládára, és valaki menni fog érte. Közben végig szóval tartották, hogy másnak ne tudjon telefonálni. Az idős asszony 2,5 millió forintját és ugyanennyi értékű arany ékszerét tette ki a kerítéshez, mely pár perc múlva már el is tűnt.

Miután rájött, hogy becsapták, értesítette a rendőrséget. A bejelentést követően a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei nyomozók széles körű adatgyűjtést végeztek és azonosították a férfit. A 25 éves román állampolgárt csalás bűntette miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását - írja a POlice. 

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