RETRO RÁDIÓ

Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna együtt hagyták el az országot egy latin szívtipró miatt

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Összepakoltak, és leléptek! És nem is akárhova: Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna együtt vágtak bele egy fergeteges külföldi kalandba.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.10. 16:30
Ördög Nóra utazás Lékai-Kiss Ramóna

Nem a Megasztár stúdiója lesz az egyetlen helyszín, ahol idén együtt láthatjuk a TV2 két legnépszerűbb műsorvezetőjét! Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna, a két bombázó tévés ugyanis fogta magát, villámgyorsan összecsomagolt, és együtt elhagyták az országot, hogy egy hatalmas, külföldi bulival eresszék ki a gőzt. A képernyő két királynője nem mindennapi úti célt választott: egyenesen a világ egyik legnépszerűbb latin szupersztárjának koncertjére váltottak jegyeket.

Ördög Nóra és Lékai Kiss Ramóna együtt fogják vezetni a Megasztár legújabb évadát.
Ördög Nóra Megasztár műsorvezető lesz Lékai-Kiss Ramóna oldalán (Fotó: Instagram)

Erre a koncertre megy Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna

A barátnők a fergeteges utazás első pillanatait azonnal meg is osztották a rajongókkal: az Instagram-történetükben jelentkeztek be közvetlenül a repülőgépre szállás előtt, a fotóhoz pedig alig győzték izgatottan odabökni a sokatmondó üzenetet: „Bad Bunny jövünk!”

Linda Holdampf is feltűnt Ördög Nórák Instagram történetében.
Holdampf Linda stylist is a műsorvezetőkkel tartott (Fotó: Instagram)

Azt egyelőre nem tudni, hogy a latin szupersztár turnéjának melyik európai nagyvárosi stadionját veszik be, az viszont biztos, hogy a két műsorvezető imádja a pörgést a magánéletben is, és ez a közös kiruccanás tökéletes alkalom a feszültség levezetésére. A két tévés dívára most pedig rá is fér a pihenés, hiszen embert próbáló időszakon vannak túl: nemrég derült ki, hogy az Ázsia Expressz elhúzódó munkálatai miatt Ördög Nóra csak hatalmas csúszással tudott hazatérni a világ másik végéről, így Lékai-Kiss Ramónának teljesen egyedül, társa nélkül kellett elkezdenie a Megasztár legújabb évadának forgatásait. Miután Nóri végre befutott és csatlakozott Ramihoz a stúdióban, a feszített tempójú válogatók után most úgy tűnik elérkezettnek látták az időt, hogy a kamerákon kívül, egy felejthetetlen csajos bulival ünnepeljék meg az újraegyesülésüket.

 

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