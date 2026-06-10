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Válik Horváth Éva, ez okozta a végét

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Megdöbbentő vallomással tárulkozott ki magánéletéről. Horváth Éva válik.

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Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.10. 16:20
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Horváth Éva nagyon nehéz időszakon van túl. Balin egy motoros balesetet szenvedett, aminek hatására teljesen átértékelte az életét. Sőt egy könyvet is írt a változásról, ami ennek hatására lezajlott benne. A súlyos motorbalesetből való felépülése után Horváth Éva ma már egészen más szemmel nézi az életet, és a legapróbb dolgokban is képes meglátni a boldogságot. 

Horváth Éva válik
Horváth Éva válik / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Horváth Éva válik 

Ám nagyon úgy fest, hogy a baleset okozta megpróbáltatásai még nem értek véget Horváth Éva számára. Nemrég az RTL reggeli műsorában vallotta be, hogy 12 év és két gyermek után elválik a férjétől. Sőt a híresség azt sem titkolta, hogy párja és közte szintén a baleset miatt szakadt meg a kötelék. 

„A párkapcsolatom már előtte sem működött jól, aztán ez a baleset végül el is határozta, szerintem ez volt a vége. Ez még mindig folyamatban van, ezért nem is szeretnék bele menni, de ez egy ilyen jellegű szétválás is volt kettőnk között” – fogalmazott a házasságáról az egykori szépségkirálynő.

Párjával, Gáborral közel 12 éven át alkottak egy párt, két közös gyermekük született, és együtt költöztek Balira is. Arról nem beszélt részletesebben, hogy hivatalosan megtörtént-e már a válás, illetve pontosan mi vezetett a kapcsolatuk végéhez.

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