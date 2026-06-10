Nem mindennapi csoda: A tűzoltóságon hagyott babát örökbefogadta az egyik tűzoltó

A tűzoltó nem is sejtette, hogy élete hamarosan örökre megváltozik. A férfi egy riasztás után tért vissza az állomásra, ahol egy váratlan hír fogadta.

A tűzoltó régóta vágyott gyerekekre, szokatlan módon bővült a családjuk

Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A tűzoltó és felesége az első pillanattól tudták, hogy magukhoz veszik a kisfiút

Egy kollégája közölte vele, hogy egy újszülöttet helyeztek el az épület oldalán található speciális babadobozban. Chris és felesége, Janae ekkor még nem tudták, hogy ez a kisbaba lesz az a csoda, amelyre hosszú éveken át vártak. A kisfiút, akit később Mikeynek neveztek el, 2024 februárjában találták meg a „Biztonságos Menedék” program egyik babadobozában. A rendszert azért hozták létre, hogy a válsághelyzetben lévő édesanyák biztonságosan és névtelenül adhassák át újszülött gyermeküket.

Amikor a tűzoltók kinyitották a dobozt, egy életveszélyes állapotban lévő kisfiút találtak. A baba bőre már elkékült és azonnali segítségre szorult. Chris és kollégái gyorsan cselekedtek, felmelegítették a csecsemőt, majd kórházba szállították.

Az orvosok súlyos állapotban vették kezelésbe a kisfiút. Tüdőgyulladással, folyadékkal telt tüdővel és agyvérzéssel került az intenzív osztályra. Chris és Janae ezalatt minden nap meglátogatták a kórházban és gondoskodtak arról, hogy a baba egyetlen pillanatra se maradjon szeretet nélkül.

A házaspár ekkor már rendelkezett nevelőszülői engedéllyel, így amikor Mikey állapota javult és elhagyhatta a kórházat, magukhoz vehették. A kisfiú náluk nevelkedett, miközben az örökbefogadási eljárás zajlott.

A pár számára különösen megható volt az egész történet, hiszen tizenhat éve házasok, és ez idő alatt végig abban reménykedtek, hogy egyszer gyermekük születhet vagy családot alapíthatnak. Az örökbefogadás tavaly márciusban vált hivatalossá, amelyet a házaspár családtagjaikkal és barátaikkal közösen ünnepelt meg. Janae szerint az volt az egyik legboldogabb nap az életükben, hiszen hosszú várakozás után végre hivatalosan is családdá váltak.

A ma már kétéves Mikey egészségesen fejlődik, energikus és szeretetteljes kisfiú. Chris és Janae úgy érzik, a sors különleges módon hozta őt az életükbe és minden nap hálásak azért, hogy a kisfiú szülei lehetnek – írja a The Sun.