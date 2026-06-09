Azt hitték, sportsérülés: ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna a szülők

Lábfájdalomra kezdett panaszkodni egy 10 éves fiú, miután sok időt töltött sportolással. A szülők azt hitték, sportsérülés áll a fájdalom hátterében, ám kiderült: a kisfiú ritka csontrákban szenvedett.

Az orvosok megállapították, hogy sportsérülés helyett csontrákban szenved a kisfiú

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Nem sportsérülés, hanem rákos betegség okozta a tüneteket

Az angol szülők, Itay és Zia Zilkha fia, Zeve lábfájdalmakra kezdett panaszkodni, amit a család eleinte az aktív, sportos életmód és a sok játék természetes velejárójának gondolt. Sportsérülésre is gyanakodtak. A fájdalom azonban nem múlt el, sőt, idővel egyre erősebbé vált, ami már orvosi kivizsgálást tett szükségessé.

A röntgenfelvételek végül lesújtó diagnózishoz vezettek, Zeve-nél magasfokú oszteoszarkómát, a csontrák egy ritka és agresszív formáját állapították meg. Itay Zilkha később úgy nyilatkozott, hogy élete egyik legnehezebb pillanata volt, amikor kénytelen volt közölni fiával a diagnózist.

A betegség gyors lefolyású és rendkívül agresszív. Az oszteoszarkóma a hosszú csontokat, például a combcsontot és a sípcsontot támadja meg, és gyorsan terjedő kóros sejtnövekedéssel jár. A kezelés általában kemoterápiából és műtéti beavatkozásokból áll, azonban Zeve esetében a kezdeti terápiák nem hozták a várt eredményt, ami tovább nehezítette a helyzetet.

A fiú 2024. szeptember 15-én kezdte meg a kemoterápiás kezelést, de az év elejére világossá vált, hogy az elsődleges protokoll nem volt elég hatékony. Ezután a család új lehetőségek, köztük klinikai vizsgálatok után is kezdett kutatni, hogy minden lehetséges esélyt megadjanak a gyógyulásra.

A nehéz kezelések ellenére a család igyekszik megőrizni és biztosítani Zeve hétköznapi életét. A tanulás például továbbra is fontos szerepet kap, a fiú pedig – amennyiben az állapota engedi – a kezelések között is bejár az iskolába, ahol tanárai külön támogatják. Sokszor csak a délelőtti órák egy részén vesz részt, de rendkívül elszánt, és igyekszik nem lemaradni a társaitól.

A család most adománygyűjtésbe kezdett, hogy minden lehetséges kezelési és gyógyulási esélyt biztosíthassanak Zeve számára, és reménykednek abban, hogy a fiú egyszer visszatérhet a számára annyira fontos, aktív élethez – írja a Mirror.