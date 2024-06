Különleges lépésre szánta rá magát a BL-döntő magyar származású szereplője

Története egyik legfontosabb mérkőzésére készül a Borussia Dortmund labdarúgócsapata: szombaton (21.00, tv: M4 Sport) a londoni Wembley-stadionban a Real Madriddal csap össze a Bajnokok Ligája döntőjében. A legrangosabb európai kupasorozatot 1997-ben egyszer már a Juventus ellen megnyert (2013-ban pedig a Bayern München elleni döntőben elbukott) sárga-feketék magyar származású klasszisa, Niklas Süle ennek megfelelően különleges változtatásra is rászánta magát.

Niklas Süle új hajszíne szerencsét hozhat a Real Madrid elleni BL-döntőn? Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A 28 éves, 49-szeres német válogatott védőóriás mindenkit meglepve, sötét haját szőkére festve jelent meg a Dortmund edzésén. Ennek egyébként már van hagyománya a csapatban: korábban Nico Schlotterbeck, Marco Reus és Julian Ryerson is hasonló lépésre szánta rá magát a Paris Saint-Germain elleni elődöntő előtt. Azt a párharcot meglepetésre kettős győzelemmel nyerte a német Bundesliga idei 5. helyezettje. Most talán Süle is abban reménykedik, hogy az új hajszín szerencsét hoz a finálé favoritja, a rekorderként 14-szeres BL- (és BEK-)győztes Real ellen.

Süle egyébként nyert már BL-t, de akkor, 2020-ban még a Bayern München oszlopaként (abban az évben a bajorokkal behúzta a klubvilágbajnokság és az európai Szuperkupa trófeáját is).

A Hoffenheimnél nevelkedett, majd a Bayernnél eltöltött 5 éve (2017-22) során 5-szörös német bajnok Niklas Süle apai ágon magyar származású. A nagyszülei, Süle Györgyék Budapestről vándoroltak ki, az apja már ott született és a Georg nevet kapta, de 16 éves koráig magyar állampolgár is volt. Érdekesség, hogy Niklas Sülét egyszer megkereste a török szövetség, nem játszana-e a válogatottjukban, mert azt hitték, hogy a Süle név a török Süleymanból ered.