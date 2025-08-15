Újabb játékost nyúlna le a Puskástól a Fradi legendája

Ferencváros-Puskás Akadémia rangadó jön szombaton a magyar NB I-ben (20.15, Tv: M4 Sport). A hazai csapatban ott lesz a svéd Jonathan Levi, aki májusban még a riválist erősítette, sőt a Fradi csatára, Gruber Zsombor is játszott a Puskásban.

Levi már a Fradi focistája Fotó: Mediaworks

Az egykori Fradi-ász, a Bruges-zsel BEK-döntőben szerepelt Kű Lajos úgy vélte, egy góllal nyer a hazai együttes. A Fradi ikonja arról is beszél, van még egy felcsúti focista, akit szívesen látna zöld-fehérben. Mégpedig a válogatott Nagy Zsoltot.

Arra büszke vagyok, hogy a bolgár Ludogorec elleni BL-selejtező visszavágón az Üllői úton mindhárom gólunkat magyar játékos szerezte. Ezt a vonalat kellene tovább erősíteni. Én például kísérletet tennék Nagy Zsolt megszerzésére a Puskás Akadémiától, elvégre válogatott játékos. Rá igaz, hogy aki többször átugrotta a 220-at, az más környezetben is megteszi ugyanazt. Nagy a bal oldalon erőssége lehetne a Fradinak

- mondta Kű.

Visszavágna a Fradi

Ami a múltat illeti, a 2024/2025-ös bajnoki kiírásban ötven százalékra zártak. A Groupama Arénában a Fradi gázolt (3-0), viszonzásul Felcsúton 1-0-ra kikapott, végzetül újra a fővárosban 1-1 lett a vége, tehát mondhatni, körülbelül azonos erők néznek farkasszemet egymással. Az mindenképpen kiemelendő, hogy Jonathan Levi távozásával alapvetően gyengült a Puskás középpályája, míg a svéd légiós új helyén, a Fradiban hamarosan fazonszabásszá növi ki magát. Gruber Zsomborról nem is szólva, elvégre ő is futballozott a Puskás Akadémiában.



