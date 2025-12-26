„Karácsonyi angyalkánk” - Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya nagyot nőtt
Első közös karácsonyukat ünnepelték együtt. Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka nem is lehetne boldogabb.
Nagyot fordult a világ Szoboszlai Dominikkal egy év alatt. Derült égből villámcsapásként a Liverpool sztárja lett, majd megtalálta élete párját. Az esküvő után pedig meg is érkezett gyönyörű kislányuk.
Szoboszlai Dominik lány igazi földre szállt angyalka
Szoboszlai Dominik kislánya azóta is az internet sztárja. Ha a szülők kivételt tesznek és megmutatják a kisdedet, azonnal minden figyelem rászegeződik.
Különleges alkalom kapcsán láthatjuk újra. Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka a minap az Instagram-oldalán engedett betekintést abba, hogyan töltik első közös karácsonyukat. Bár a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és kedvese óvják gyermeküket a nyilvánosságtól, hiszen az arcát sosem mutatják a megosztott fényképeken, és a nevét sem osztották még meg. Ám a legfrissebb ünnepi felvételeken azért jól látható, hogy a csöppség nagyot nőtt.
„Karácsonyi angyalkánk” – fűzte a poszthoz Buzsik Borka, amit ide kattintva tekinthetsz meg.
