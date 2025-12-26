RETRO RÁDIÓ

„Karácsonyi angyalkánk” - Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya nagyot nőtt

Első közös karácsonyukat ünnepelték együtt. Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka nem is lehetne boldogabb.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.26. 14:30
szoboszlai dominik liverpool fc buzsik borka liverpool kislány

Nagyot fordult a világ Szoboszlai Dominikkal egy év alatt. Derült égből villámcsapásként a Liverpool sztárja lett, majd megtalálta élete párját. Az esküvő után pedig meg is érkezett gyönyörű kislányuk.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik / Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik lány igazi földre szállt angyalka

Szoboszlai Dominik kislánya azóta is az internet sztárja. Ha a szülők kivételt tesznek és megmutatják a kisdedet, azonnal minden figyelem rászegeződik.

Különleges alkalom kapcsán láthatjuk újra. Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka a minap az Instagram-oldalán engedett betekintést abba, hogyan töltik első közös karácsonyukat. Bár a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és kedvese óvják gyermeküket a nyilvánosságtól, hiszen az arcát sosem mutatják a megosztott fényképeken, és a nevét sem osztották még meg. Ám a legfrissebb ünnepi felvételeken azért jól látható, hogy a csöppség nagyot nőtt.

„Karácsonyi angyalkánk” – fűzte a poszthoz Buzsik Borka, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

