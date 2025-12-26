Szalah karácsonyi üzenete hatalmas felháborodást keltett a szurkolóknál

Idén decemberben Mohamed Szalah megítélése a Liverpool-szurkolók között egyértelműen megosztó, ugyanis a drukkerek egy része nem nézte jó szemmel az Arne Slotot bíráló nyilatkozatát. Az egyiptomi támadó karácsonykor újabb vitát generált: Szalah hagyományosan minden évben megoszt egy karácsonyi fotót a közösségi oldalain, annak ellenére, hogy az iszlám vallása nem ünnepli az eseményt.

Mohamed Szalah folytatta a karácsonyi hagyományát, amivel ismét magára haragította a muszlimokat / Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Szalah közel tíz éve él Angliában, ahol párjával két gyermeküket, a 11 éves Makkát és az ötéves Kayant nevelik. A futballista szeretné, ha lányai átélhetnék a karácsony örömét, miközben továbbra is az iszlám tanításai szerint nevelik őket, de tiszteletben tartják a keresztény hagyományokat is. A muszlimok többsége elitéli Szalah ezen döntését, amire az idei bejegyzése alatt is számos rosszindulatú komment utal. Viszont a támogatók tábora is egyre nagyobb.

A 33 éves jobbszélső idén nem a családjával tölthette az ünnepeket, mivel Egyiptommal az Afrika-kupán szerepel, így a szokásos közös karácsonyi fotó ezúttal elmaradt. Ennek ellenére Szalah hagyományát nem szakította meg: a fotón ezúttal két lánya pózol egy feldíszített fa előtt.

Szalah ismét kihúzta a gyufát a muszlimoknál

A Liverpool gólvágója az előző évekhez hasonlóan most is a "Boldog Karácsonyt" üzenetet fűzte a fotóhoz, de ezzel ismét hatalmas port kavart.

Mohamed Szalah tisztelned kéne az iszlám vallásodat és a kultúrádat. Sok muszlim fiatal tekint rád példaként, és követ téged. Nem vagyunk elégedettek azzal a helytelen viselkedéssel, amit minden évben megismételsz

– fogalmazott az egyik elégedetlen kommentelő.

Sajnos idén is csalódást okoztál, már nem is számítunk jobbra tőled

– írta egy másik.

Ugyanakkor Szalah komoly támogatást is kapott, muszlim és nem muszlim követőktől egyaránt. Többen a vallások közötti tiszteletet hangsúlyozták, mások pedig kiemelték, hogy a játékos minden évben elsősorban gyermekei öröméért osztja meg a karácsonyi képet.