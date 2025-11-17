Eldőlt Szalah sorsa, korábban lelép Liverpoolból

A Liverpool a vártnál korábban elveszítheti Mohamed Szalah-t. Egyiptom válogatottja ugyanis azt szeretné, ha Szalah már december közepén, az Afrikai Nemzetek Kupája kezdete előtt részt venne egy barátságos mérkőzésen, csatlakozna a csapathoz. Ez azt jelentené, hogy a 33 éves támadó már a december 13-i, Brighton & Hove Albion elleni hazai Premier League-mérkőzést kihagyná - utána a karácsonyi és az újévi időszakban is hiányozni fog, hiszen a fáraók december 22-én Zimbabwe ellen kezdik meg szereplésüket az Afrikai Nemzetek Kupáján.

Szalah hamarosan egyiptomi mezben bizonyíthat Fotó: Liverpool FC

Szalah hat meccsről hiányozhat

Szalah várhatóan kihagyja a Liverpool két nappal korábbi Tottenham Hotspur elleni mérkőzését, és mivel az afrikai torna december 21-től január 18-ig tart, az egyiptomi csatár akár hat mérkőzésről is hiányozhat attól függően, hogy Egyiptom meddig jut Marokkóban. Ha Egyiptom már a csoportkörben kiesik, akkor Szalah időben visszatér a Leeds United elleni újévi mérkőzésre - bár a három nappal későbbi Fulham elleni idegenbeli meccs reálisabbnak tűnik a visszatérés szempontjából - írja a Daily Star.