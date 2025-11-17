RETRO RÁDIÓ

Eldőlt Szalah sorsa, korábban lelép Liverpoolból

Előre tudták Liverpoolban, hogy ez lesz. Mohamed Szalah-ra biztosan nem számíthatnak decemberben és január elején.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.17. 17:40
Szalah Liverpool egyiptomi

A Liverpool a vártnál korábban elveszítheti Mohamed Szalah-t. Egyiptom válogatottja ugyanis azt szeretné, ha Szalah már december közepén, az Afrikai Nemzetek Kupája kezdete előtt részt venne egy barátságos mérkőzésen, csatlakozna a csapathoz. Ez azt jelentené, hogy a 33 éves támadó már a december 13-i, Brighton & Hove Albion elleni hazai Premier League-mérkőzést kihagyná - utána a karácsonyi és az újévi időszakban is hiányozni fog, hiszen a fáraók december 22-én Zimbabwe ellen kezdik meg szereplésüket az Afrikai Nemzetek Kupáján.

Szalah hamarosan egyiptomi mezben bizonyíthat
Szalah hamarosan egyiptomi mezben bizonyíthat Fotó: Liverpool FC

Szalah hat meccsről hiányozhat

Szalah várhatóan kihagyja a Liverpool két nappal korábbi Tottenham Hotspur elleni mérkőzését, és mivel az afrikai torna december 21-től január 18-ig tart, az egyiptomi csatár akár hat mérkőzésről is hiányozhat attól függően, hogy Egyiptom meddig jut Marokkóban. Ha Egyiptom már a csoportkörben kiesik, akkor Szalah időben visszatér a Leeds United elleni újévi mérkőzésre - bár a három nappal későbbi Fulham elleni idegenbeli meccs reálisabbnak tűnik a visszatérés szempontjából - írja a Daily Star.

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu