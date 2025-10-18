Megválna Szalahtól a Liverpool? Törökországból jött ajánlat

Nemcsak az átigazolás híre, hanem annak iránya is meglepő lehet: a török bajnok Galatasaray vette élkeresztjébe Mohamed Szalah-t. A Nefes információi szerint az isztambuliak januárban komoly lépéseket tennének a 33 éves egyiptomi támadó megszerzése érdekében, akit mostanában egyre több kritika ér Liverpoolban. A törökök vezetősége úgy véli, Szalah távozásra csábítható, mivel a Liverpoolnál kialakult csatárdömping és a csökkenő szerepe sem szimpatikus számára. Bár a játékos a tavasszal hosszabbított a "Vörösökkel", egyre több jel utal arra, hogy liverpooli időszaka lassan a végéhez közeledik.

Galatasaray a téli átigazolási időszakban megszerezheti a Liverpool sztárját, Szalaht Fotó: Visionhaus

Szalah rengeteg világsztárral focizna együtt a Galatasarayban

A Galatasaray nem először próbálna nagyot húzni: a klub az elmúlt években olyan sztárokat szerződtetett, mint Mauro Icardi, Ilkay Gündogán, Leroy Sané, Alexis Sánchez és Victor Osimhen. Most pedig a „szupersztár” politikájuk következő célpontja Mohamed Szalah lett.

A legnagyobb akadály természetesen a pénz. A támadó piaci értéke mintegy 50 millió euró, fizetése pedig meghaladja a 25 milliót. Török lapértesülések szerint a Galata abban bízik, hogy az adózás utáni, körülbelül 13–14 millió eurós nettó bérrel meggyőzhetik a klasszist, mivel Törökországban a sportolóknak minimális adót kell fizetniük.

Szalah a Liverpoolban 411 mérkőzésen 248 gólt és 116 gólpasszt jegyez – egyértelműen klublegendának számít.

A török lapok szerint a támadót lenyűgözte a RAMS Park atmoszférája, amikor a Liverpool 1-0-s vereséget szenvedett a Galatasaraytól a Bajnokok Ligájában. Az egyiptomi sztár állítólag még Ilkay Gündogánt is megkérdezte:



Itt minden meccs ilyen?

- utalva az elképesztő hangulatra, amelybe láthatóan beleszeretett.

Bár a törökök tudják, hogy türelmesnek kell lenniük, egyetlen tényező boríthatja a terveiket: ha időközben Szaúd-Arábiából is megérkezik egy ajánlat Mohamed Szalahért.