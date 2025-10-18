RETRO RÁDIÓ

Megválna Szalahtól a Liverpool? Törökországból jött ajánlat

A török sajtó szerint újabb sztárra vetette ki a hálóját a Galatasaray. A klub Mohamed Szalah megszerzését tervezi, aki a hírek szerint nyitott lehet a váltásra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.18. 09:00
Mohamed Szalah Liverpool Galatasaray átigazolás

Nemcsak az átigazolás híre, hanem annak iránya is meglepő lehet: a török bajnok Galatasaray vette élkeresztjébe Mohamed Szalah-t. A Nefes információi szerint az isztambuliak januárban komoly lépéseket tennének a 33 éves egyiptomi támadó megszerzése érdekében, akit mostanában egyre több kritika ér Liverpoolban. A törökök vezetősége úgy véli, Szalah távozásra csábítható, mivel a Liverpoolnál kialakult csatárdömping és a csökkenő szerepe sem szimpatikus számára. Bár a játékos a tavasszal hosszabbított a "Vörösökkel", egyre több jel utal arra, hogy liverpooli időszaka lassan a végéhez közeledik.

Galatasaray a téli átigazolási időszakban megszerezheti a Liverpool sztárját, Szalaht
Galatasaray a téli átigazolási időszakban megszerezheti a Liverpool sztárját, Szalaht Fotó: Visionhaus

Szalah rengeteg világsztárral focizna együtt a Galatasarayban 

A Galatasaray nem először próbálna nagyot húzni: a klub az elmúlt években olyan sztárokat szerződtetett, mint Mauro Icardi, Ilkay Gündogán, Leroy Sané, Alexis Sánchez és Victor Osimhen. Most pedig a „szupersztár” politikájuk következő célpontja Mohamed Szalah lett.

A legnagyobb akadály természetesen a pénz. A támadó piaci értéke mintegy 50 millió euró, fizetése pedig meghaladja a 25 milliót. Török lapértesülések szerint a Galata abban bízik, hogy az adózás utáni, körülbelül 13–14 millió eurós nettó bérrel meggyőzhetik a klasszist, mivel Törökországban a sportolóknak minimális adót kell fizetniük.

Szalah a Liverpoolban 411 mérkőzésen 248 gólt és 116 gólpasszt jegyez – egyértelműen klublegendának számít. 

A török lapok szerint a támadót lenyűgözte a RAMS Park atmoszférája, amikor a Liverpool 1-0-s vereséget szenvedett a Galatasaraytól a Bajnokok Ligájában. Az egyiptomi sztár állítólag még Ilkay Gündogánt is megkérdezte:
 

Itt minden meccs ilyen?

- utalva az elképesztő hangulatra, amelybe láthatóan beleszeretett.

Bár a törökök tudják, hogy türelmesnek kell lenniük, egyetlen tényező boríthatja a terveiket: ha időközben Szaúd-Arábiából is megérkezik egy ajánlat Mohamed Szalahért.

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu