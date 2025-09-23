Felháborodtak a Liverpool szurkolói, Szalah is érintett

Mohamed Szalah pályafutása eddigi legkiemelkedőbb szezonját követően mindössze a negyedik helyen zárta az idei Aranylabda-szavazást. A rangos díjátadó ünnepséget hétfő este tartották meg Párizsban, ahol Szalah a 30 fős jelöltlistára felkerült négy Liverpool-játékos egyikeként szerepelt. Ennek ellenére az egyiptomi klasszis nem jelent meg a pompás eseményen.

Az idei volt Mohamed Szalah legjobb helyezése az Aranylabda-szavazáson / Fotó: Carl Recine

Az Aranylabda-győztest minden évben a France Football munkatársainak, s a lap által felkért szakírók szavazatainak alapján választják ki. Noha az eredmény nem mindig tükrözi hűen az adott idényben mutatott teljesítményt, a díjat a labdarúgás legnagyobb presztízzsel bíró egyéni elismeréseként tartják számon.

Szalah élete szezonját futotta

Az angol bajnokság gólkirálya lehengerlő idényt zárt: a Liverpool színeiben bajnoki címet ünnepelhetett, miközben összesen 34 találattal és 23 gólpasszal járult hozzá csapata sikereihez – minden sorozatot figyelembe véve. Emellett a Premier League legjobb játékosának is megválasztották. Mindez azonban kevésnek bizonyult az Aranylabda elhódításához, mivel a díjat a Paris Saint-Germain sztárja, Ousmane Dembélé vehette át. A francia támadó 35 góllal és 16 assziszttal vezette csapatát a Ligue 1 megnyeréséhez, valamint kulcsszerepet játszott a Bajnokok Ligája-győzelemben is.

A Vörösök egyik legnépszerűbb szurkolói portáljának olvasói kifakadtak Szalah negyedik helyén:

A listán senkinek nem volt jobb szezonja mint az egyiptominak

– írta az egyik drukker.

Mindannyian tudjuk, hogy Dembelé nem a világ legjobbja, Mo Szalah viszont igen

– fogalmazott egy másik szimpatizáns.

Minden a népszerűségen múlik, már nagyon kevés köze van a focihoz

– szólt a harmadik.

Florian Wirtz, a Liverpool nyári szerzeménye a 29., Virgil van Dijk a 28. Alexis Mac Allister pedig a 22. helyen végzett a Vörösök közül. Továbbá, Allison Becker és Arne Slot is alulmaradtak az év kapusa, illetve az év menedzsere versenyben.