Arne Slot eleget látott, Szoboszlait kiteszi a kezdőcsapatból

Szoboszlai Dominik eddig a Liverpool valamennyi tétmeccsén szerepet kapott a 2025/26-os idényben. A magyar válogatott csapatkapitánya jobb hátvédként, szűrőként és támadó középpályásként is kitűnő teljesítményt nyújtott, de ez a sorozat megszakad. Arne Slot pihentetni fogja.

Arne Slot pihentetni fogja a sztárjait Fotó: AFP

A Liverpool edzője a szombati, Everton elleni 2-1-es siker után elárulta, eleget látott, ideiglenesen búcsút vesz Szoboszlaitól, és másnak ad lehetőséget a kezdőcsapatban a keddi Ligakupa-meccsen.

Az előző három tétmeccsen végig játszó mezőnyjátékosok – Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch – biztosan kihagyják a keddi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzést

- fogalmazott a liverpooli kezdőcsapat kapcsán Slot, akit a Magyar Nemzet idézett.

𝐀𝐫𝐧𝐞 𝐒𝐥𝐨𝐭 confirme les futurs absents pour le match de League Cup pour accumulation de temps de jeu ❌️ :



• Mohamed Salah 🇪🇬

• Virgil van Dijk 🇳🇱

• Ibrahima Konaté 🇫🇷

• Dominik Szoboszlai 🇭🇺

• Ryan Gravenberch 🇳🇱



[🎙@footballontnt] pic.twitter.com/7mFNBPKadW — Liverpool 🇫🇷 (@RedsFrance) September 20, 2025

A Liverpool kedden 21 órakor a Southamptont fogadja a Ligakupában, majd pedig 16 órától a Crystal Palace otthonában lép fel a Premier League-ben.