Arne Slot eleget látott, Szoboszlait kiteszi a kezdőcsapatból

Megszakad egy nagy sorozat. Arne Slot kedden búcsút vesz Szoboszlai Dominiktól, és mást állít a helyére a Liverpool kezdőcsapatába.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2025.09.21. 08:15
Szoboszlai Dominik Liverpool Arne Slot

Szoboszlai Dominik eddig a Liverpool valamennyi tétmeccsén szerepet kapott a 2025/26-os idényben. A magyar válogatott csapatkapitánya jobb hátvédként, szűrőként és támadó középpályásként is kitűnő teljesítményt nyújtott, de ez a sorozat megszakad. Arne Slot pihentetni fogja.

Arne Slot pihentetni fogja a sztárjait
Fotó: AFP

A Liverpool edzője a szombati, Everton elleni 2-1-es siker után elárulta, eleget látott, ideiglenesen búcsút vesz Szoboszlaitól, és másnak ad lehetőséget a kezdőcsapatban a keddi Ligakupa-meccsen. 

Az előző három tétmeccsen végig játszó mezőnyjátékosok – Mohamed Szalah,  Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté,  Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch – biztosan kihagyják a keddi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzést

 - fogalmazott a liverpooli kezdőcsapat kapcsán Slot, akit a Magyar Nemzet idézett.

A Liverpool kedden 21 órakor a Southamptont fogadja a Ligakupában, majd pedig 16 órától a Crystal Palace otthonában lép fel a Premier League-ben. 

 

