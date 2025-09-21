Arne Slot eleget látott, Szoboszlait kiteszi a kezdőcsapatból

Megszakad egy nagy sorozat. Arne Slot kedden búcsút vesz Szoboszlai Dominiktól, és mást állít a helyére a Liverpool kezdőcsapatába.
Szoboszlai Dominik eddig a Liverpool valamennyi tétmeccsén szerepet kapott a 2025/26-os idényben. A magyar válogatott csapatkapitánya jobb hátvédként, szűrőként és támadó középpályásként is kitűnő teljesítményt nyújtott, de ez a sorozat megszakad. Arne Slot pihentetni fogja.
A Liverpool edzője a szombati, Everton elleni 2-1-es siker után elárulta, eleget látott, ideiglenesen búcsút vesz Szoboszlaitól, és másnak ad lehetőséget a kezdőcsapatban a keddi Ligakupa-meccsen.
Az előző három tétmeccsen végig játszó mezőnyjátékosok – Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch – biztosan kihagyják a keddi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzést
- fogalmazott a liverpooli kezdőcsapat kapcsán Slot, akit a Magyar Nemzet idézett.
A Liverpool kedden 21 órakor a Southamptont fogadja a Ligakupában, majd pedig 16 órától a Crystal Palace otthonában lép fel a Premier League-ben.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.