„Új év, új én” - Késely Ajna megdöbbentő változáson esett át

Az Európa-bajnok, háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok úszónő mindig képes meglepni a rajongóit. Késely Ajna korábban a Ripostnak arról beszélt, hogy minden idejét a szakdolgozata írásával és a diplomamunkájának befejezésével fogja tölteni. Azt is elárulta, hogy komoly tervei vannak 2026-ra, arra azonban kevesen számítottak, hogy az új évet egy vadonatúj frizurával indítja.

Késely Ajna stílust váltott az új esztendőre Fotó: Bodnár Boglárka

Késely Ajna: „Új év, új én”

Bár elsőre közhelyesnek tűnhet, Ajna esetében ez egyáltalán nem túlzás: frizurájával teljesen új stílust teremtett magának. A látványos változást videón is megörökítette, amelyet közösségi oldalán meg is osztott.

Új év, új haj, új én

- írta a bejegyzés alá Ajna.

Az új stílusát több százan lájkolták, sőt a kedvelők között Kapás Boglárkát is megtalálhatjuk, aki egy kommenttel is reagált.

Nagyon jó

- írta a kép alá a visszavonult úszónő.