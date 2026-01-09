RETRO RÁDIÓ

„Új év, új én” - Késely Ajna megdöbbentő változáson esett át

Az Európa-bajnok úszónő mindig képes meglepni a rajongóit. Késely Ajna új frizurával kezdte a 2026-os évet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.09. 09:00
késely ajna úszónő haj

Az Európa-bajnok, háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok úszónő mindig képes meglepni a rajongóit. Késely Ajna korábban a Ripostnak arról beszélt, hogy minden idejét a szakdolgozata írásával és a diplomamunkájának befejezésével fogja tölteni. Azt is elárulta, hogy komoly tervei vannak 2026-ra, arra azonban kevesen számítottak, hogy az új évet egy vadonatúj frizurával indítja.

Késely Ajna stílust váltott az új esztendőre
Késely Ajna stílust váltott az új esztendőre  Fotó: Bodnár Boglárka

Késely Ajna: „Új év, új én”

Bár elsőre közhelyesnek tűnhet, Ajna esetében ez egyáltalán nem túlzás: frizurájával teljesen új stílust teremtett magának. A látványos változást videón is megörökítette, amelyet közösségi oldalán meg is osztott.

Új év, új haj, új én

- írta a bejegyzés alá Ajna.

Az új stílusát több százan lájkolták, sőt a kedvelők között Kapás Boglárkát is megtalálhatjuk, aki egy kommenttel is reagált.

Nagyon jó

- írta a kép alá a visszavonult úszónő.

@borsonline_aktualis

Késely Ajna többé nem akar ajándékozni A magyar úszónő elárulta az álmát. #bors #keselyajna #karacsony #csalad #strangerthings #christmas

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu