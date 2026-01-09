„Új év, új én” - Késely Ajna megdöbbentő változáson esett át
Az Európa-bajnok úszónő mindig képes meglepni a rajongóit. Késely Ajna új frizurával kezdte a 2026-os évet.
Az Európa-bajnok, háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok úszónő mindig képes meglepni a rajongóit. Késely Ajna korábban a Ripostnak arról beszélt, hogy minden idejét a szakdolgozata írásával és a diplomamunkájának befejezésével fogja tölteni. Azt is elárulta, hogy komoly tervei vannak 2026-ra, arra azonban kevesen számítottak, hogy az új évet egy vadonatúj frizurával indítja.
Késely Ajna: „Új év, új én”
Bár elsőre közhelyesnek tűnhet, Ajna esetében ez egyáltalán nem túlzás: frizurájával teljesen új stílust teremtett magának. A látványos változást videón is megörökítette, amelyet közösségi oldalán meg is osztott.
Új év, új haj, új én
- írta a bejegyzés alá Ajna.
Az új stílusát több százan lájkolták, sőt a kedvelők között Kapás Boglárkát is megtalálhatjuk, aki egy kommenttel is reagált.
Nagyon jó
- írta a kép alá a visszavonult úszónő.
