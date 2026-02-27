„Életem legmeghatóbb emlékei" - Orbán Viktor egykori edzője fontos díjat kapott

A Civil út Alapítvány az Odaadó Díjakat azoknak ítéli meg, akik hosszú évek óta odaadással és kitartással dolgoznak az idősekért, a fogyatékossággal élőkért, a gyermekekért, és a családokért, akik tevékenysége példaként állítható a társadalom elé. Ilyen sportvezető a Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke, Jakab János, aki Orbán Viktor miniszterelnök egyik első edzője volt az Erdért csapatánál a 80-as években.

Jakab János (középen) Schmitt Pál és Vári Attila között Fotó: Dömötör Csaba

Az előterjesztettek magas számának ismeretében meglepődtem, hogy rám esett a választás, meghatódtam, amikor az olimpiai bajnok Vári Attila vízilabdázótól, az alapítvány elnökétől átvehettem a díjat

– nyilatkozta a Metropolnak a 75 éves Jakab János, akit főként az idős válogatott labdarúgókért tett erőfeszítéseiért jutalmazták, és különdíjban részesült.

Hány de hány játékos szenved különféle betegségben, de amikor értesítem őket, habozás nélkül eljönnek arra a karácsonyi ünnepségre, melyen kedvükre nosztalgiázhatnak, és amelyet immár tizennyolcadik alkalommal szerveztem meg.

Az ilyen eseményeken a díszvendég Orbán Viktor, a miniszterelnök valamennyi asztaltársaság tagjaival vált néhány kedves szót a Puskás Arénában, majd együtt hallgatják Eperjes Károly és Nemcsák Károly színművészek előadását. Legutóbb már százötvenen voltak ott a rendezvényen.

Ezek a partik életem legmeghatóbb emlékei közé tartoznak. Ilyenkor eszembe jut egykori edzőm, Zakariás József. Amikor az Erdértben futballoztam, hírét vettük, hogy meglepetésember érkezik edzőnkül. Opata Zoltán és klubelnökünk társaságában az öltöző felé lépkedett az Aranycsapat egykori balfedezete, Zakariás, és mi nem hittünk a szemünknek. Az egyórás edzést követően Józsi bácsi a kezdőkörbe lépdelt, és úgy rúgta a labdát a gólvonal mögé, hogy az nem érintette a pálya talaját. „Uraim, várom a jelentkezőket, tessék, csinálják meg ugyanezt" - mondta utána

- emlékezett Jakab János.

Jakab János pályafutására térdsérülése tett pontot

Jakab János is sokra vihette volna az élvonalban, ám egy csehszlovákiai mérkőzésen megsérült a Tatabánya tagjaként. Az 1976-os Eb-aranyérmes csehek felvidéki magyar játékosával, Gőgh Kálmánnal ütközött, attól kezdve a térde nem bírta az edzéseket, ezért Jakab 32 évesen felhagyott a labdarúgással.