Döntött a Real Madrid, Szoboszlai után újabb liverpoolit szemeltek ki

Lemondott a királyi gárda a magyar középpályás megszerzéséről. Szoboszlai Dominik után Florian Wirtz kerülhet a Real Madridhoz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27. 09:00
A világsajtó az elmúlt hetekben egyre hangosabban boronálta össze Szoboszlai Dominikot a Real Madriddal, ám a legújabb a spanyol hírek szerint átigazolásból nem lesz semmi. A madridi klub eközben új név felé fordult. Florian Wirtz tanácsadója egy friss interjúban arról beszélt, hogy ügyfelét hosszú távon a Real Madridban képzeli el. A menedzser szerint Wirtz pályafutásában reális lépcsőfok lehet a spanyol élklub, és úgy véli, idővel létrejöhet az átigazolás.

Florian Wirtz a Real Madridnál köthet ki
Florian Wirtz a Real Madridnál köthet ki Fotó: Lewis Storey

Amikor a Liverpoolba vagy a Münchenbe való átigazolás terítéken volt, felhívtam Xabi Alonsót, és mondtam neki, hogy magával kell vinnie ezt a srácot a Realhoz. Ő úgy felelt, ezt ne neki mondja, hanem Florentino Péreznek (a Real Madrid elnöke – a szerk.). Úgyhogy írtam egy üzenetet Florentinónak, hogy van egy játékosom, akire már sokszor felhívtam a figyelmét, és jó szívvel ajánlanám neki, mert Florian Wirtz a világ bármely csapatát jobbá tenné

- mondta Volker Struth, aki hivatalosan nem a német játékos ügynöke, mert azt a feladatot a játékos édesapja látja el, de közeli munkatárs, marketing-tanácsadó. 

Abban az évben egyszerűen nem volt megfelelő az időzítés a keret és a költségvetés miatt. Még a Real Madrid kasszája sincs mindig tele. De továbbra is az a kívánságom, hogy Florian egyszer majd ott játsszon

- nyilatkozta a szakember. 

Florian Wirtz a Realhoz kerülhet

A Real Madrid szurkolói ugyanakkor komolyan vették az interjúban elhangzottakat, és a közösségi felületeken már arról írnak: ha Szoboszlai Dominik szerződtetése nem valósul meg, akkor Florian Wirtz lehet a következő célpont, aki végül igent mond a királyi gárdának.

 

