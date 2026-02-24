RETRO RÁDIÓ

Nem adja fel a Real Madrid, újabb ajánlat jön Szoboszlaiért

A Liverpool magyar labdarúgója nagyon kell a Real Madridnak. A spanyolok a pénz mellett egy csatárt is beáldozhatnak Szoboszlai Dominikért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
szoboszlai dominik szerződés liverpool real madrid

Újabb verzió látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogyan igazolhatna a Real Madridhoz Szoboszlai Dominik. A Liverpool labdarúgójának noha 2028-ig élő szerződése van a Vörösökkel, az nem kizárt, hogy a Real kivásárolja őt. A spanyolok fizetnének a Poolnak, valamint jócskán megemelnék a középpályás jelenlegi, 120 ezer fontos heti fizetését. Egy új elmélet szerint játékoscsere is kisülhet a dologból.

szoboszlai dominik
Szoboszlai Dominik ügyében hamarosan dönteni kell Fotó: Carl Recine

A Real Madrid a BBC jelentése szerint szívesen beáldozná Szoboszlaiért brazil válogatott csatárát, Rodrygót. A szélső különösen Kylian Mbappé érkezése óta kevesebbet játszik a klubjában, nincs annyira kiemelt szerepe, s a Transfermarkton is csökkent az értéke 85 ezerről 60 ezer euróra (23 milliárd forint). A cikk szerint az üzlet mindenképpen bonyolult lenne, mivel Liverpoolban szakmai szempontból sem válnának meg Szoboszlaitól, s Madridban is meg kell fontolni, lemondjanak-e a válogatott csatárukról. Rodrygo egyébként az angoloknál tökéletes helyettese lenne idővel a távozni készülő Mohamed Szalah-nak.

Szoboszlai ügyében kivár a Liverpool

Mindaddig biztosan lesznek pletykák a magyar középpályás átigazolásáról, ameddig a Liverpool nem hosszabbít vele. Szoboszlai Dominik fizetése egy új szerződéssel akár heti 300 ezer fontra (130 millió forintos) is ugorhat, s akkor jócskán emelkedne a kivásárlási ára is. Szoboszlai már hetekkel ezelőtt elmondta, ő mindent megtett, a szerződéshosszabbítás már nem rajta múlik. 

 

