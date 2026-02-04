Mire vár a Liverpool? Egyre aggasztóbb, ami Szoboszlaival történik
Akadoznak a tárgyalások. Szoboszlai Dominik nélkülözhetetlen szerepet tölt be a Liverpoolban, azonban egyelőre nem történt előrelépés az új szerződésével kapcsolatban.
Szoboszlai Dominik a napokban a frászt hozta a Liverpool-szimpatizánsokra azzal, hogy a régóta húzódó szerződéshosszabbítási tárgyalásaival kapcsolatban elárulta: nagyon szívesen maradna a Premier League címvédőnél, de jelenleg a klub térfelén pattog a labda. A sajtóhírek szerint az egyezkedés már ősszel megkezdődött, ám a magyar középpályás a hétvégén már másodszor hangsúlyozta: az ügyben egyelőre nem történt előrelépés.
Felmerül a kérdés, mi okozza a fennakadást. A 25 éves középpályás formája kifogástalan, a klubnak is hatalmas szüksége van rá, hiszen Arne Slot kezdőcsapatában gyakorlatilag nélkülözhetetlen. Alighanem a felek még nem jutottak közös nevezőre az új szerződés feltételeit illetően, ami arra utalhat, hogy Szoboszlai és az ügynöke elképzelései nem egyeznek a klub meglátásaival.
Pedig objektíven nézve bőven indokolt lenne egy fizetésemelés a magyar válogatott csapatkapitányának, hiszen jelenleg nem tartozik a Liverpool tíz legjobban kereső játékosa közé. Ugyanakkor a jelenlegi szerződése 2028 nyaráig érvényes, tehát az együttest nem sürgeti az idő, és minden bizonnyal a fejeseknek sem lennének álmatlan éjszakái, ha még a következő szezonban olcsóbban játszana náluk Szoboszlai.
Szoboszlai Dominik fizetése jelenleg heti 120.000 font (53 millió forint), amivel 12. helyen áll a Liverpoolnál.
Érdemes hozzátenni, hogy a Vörösöknél nem ritka, hogy egy-egy új szerződést kötnek olyan játékosokkal, akik már jócskán túlteljesítik a jelenlegi fizetésüket.
Szoboszlai a csapattársaival példálózhat
Az elmúlt években Alisson Becker, Sadio Mané, Roberto Firmino, valamint a 2025 nyarán tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota is a szerződésük lejárta előtt 2-3 évvel tárgyalt hosszabbításról a klub vezetőségével, jellemzően további 3-4 évre és heti több tízezer fonttal növelt fizetésért.
Az alulfizetett sztárjátékosoknál erre azért van szükség ilyen korán, mert a szerződés utolsó évében már más sztárklubok is felfigyelnének a helyzetre, de a korai hosszabbítással megakadályozzák, hogy máshonnan befusson egy vonzóbb ajánlat.
A jelenlegi helyzet valószínűleg azt jelzi, hogy Szoboszlai Dominik és a Liverpool elképzelései az új szerződésről egyelőre jelentősen eltérnek, vagy a fizetésről, vagy akár a szerződés hosszáról.
