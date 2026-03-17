„Ez nem ő!” – Sokkolta az Oscart Anne Hathaway új arca, a divatpápa élő adásban alázta meg a színésznőt

Anne Hathaway mindig is híres volt természetes szépségéről, de a 43 éves sztár mostani belépője után állt meg a levegő a vörös szőnyegen. A színésznő arcbőre annyira feszes és sima volt, hogy az már-már természetfelettinek tűnt. Bár Hathaway épp a hatalmas sikerű Az ördög Pradát visel második részét népszerűsíti, az Oscar-gálán nem a filmje, hanem a vonásai lettek a legfőbb beszédtémák.

Sokkolta a rajongókat Anne Hathaway: 43 évesen úgy néz ki, mintha megállt volna nála az idő, vagy valami egészen más történt? Fotó: Northfoto / hot! magazin

Ez egy állandó filter Anne Hathaway arcán?

A kommentelők nem kímélték a sztárt. Volt, aki szerint Hathaway mostani kinézete „a fiatal Renée Zellweger és Katherine Heigl keveréke”, mások pedig egyenesen kijelentették: ez már nem csak smink.

Látom a kommenteket, hogy tele van botoxolva, és valószínűleg igazuk is van. Jól néz ki, de legközelebb vehetne vissza belőle

– írta egy néző. Egy másik posztoló pedig még keményebben fogalmazott: „Úgy néz ki, mintha egy állandó filter lenne az arcán. Menő, de közben ijesztő. Ja, várj, ezt hívják arcfelvarrásnak.”

Fagyos hangulat a színpadon: Anna Wintour odaszúrt

A gála egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor Hathaway a „valódi” Miranda Priestlyvel, azaz Anna Wintourral, a Vogue főszerkesztőjével lépett színpadra, hogy átadják a legjobb jelmeztervezőnek járó díjat. A jelenet kísértetiesen emlékeztetett a kultikus filmre – olvashatjuk a Daily Mail cikkében.

Hathaway megpróbálta oldani a hangulatot, és a divat fontosságáról beszélt, majd Wintourhoz fordult:

Anna, mit gondolsz a ruhámról?

– kérdezte a színésznő, miközben a divatpápa arca rezzenéstelen maradt. Wintour válasz helyett felvette ikonikus napszemüvegét – amit korábban „páncélnak” nevezett –, majd hűvösen csak annyit mondott a mikrofonba: „És a jelöltek...” A közönség hatalmas nevetésben tört ki a fagyos visszautasítás láttán.

Bosszú vagy marketing?

A feszültség nem véletlen: Az ördög Pradát visel alapjául szolgáló könyv szerzője, Lauren Weisberger, Wintour korábbi asszisztenseként írta meg a történetet, amit sokan a főszerkesztő elleni bosszúnak tartottak. Bár Wintour a nyilvánosság előtt mindig elegánsan kezelte a helyzetet, belső körök szerint annak idején „tüzet okádott” a könyv miatt, és úgy érezte, Weisberger visszaélt a bizalmával.