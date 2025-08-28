Mi történt? Anne Hathawayt baleset érte a forgatáson

Az ördög Pradát visel második részének forgatásán történt baleset a világhírű színésznővel, Anne Hathaway-jel. Egy New York-i veranda lépcsőjéről bukdácsolt le a színésznő. A felvételek alapján, ez nem volt a forgatás része – számol be róla a Life.hu.

Anne Hathaway óriásit esett egy lépcsőről – Fotó: AFP

Már tavaly július óta tudjuk, hogy érkezik az ikonikus Az ördög Pradát visel című film folytatása, melynek főszerepébe mind Anne Hathaway, mind Meryl Streep visszatér. Meryl Streep a filmben Miranda Pristley karakterét testesíti meg, akit a nemrég távozott Vogue-főszerkesztő, Anna Wintour ihletett.

Az eredeti regényt Anna asszisztense, Lauren Weisberger írta, akinek karakterét Anne testesíti meg Andrea Sachs néven a filmadaptációban.

Anne Hathaway elesett, a rajongók aggódnak

Éppen Stanley Tuccival forgattak egy temetési jelenetet, amikor Anne Hathaway magas sarkú cipőjének egyik sarka kitört, emiatt pedig leesett a lépcsőn. Ekkor már elindult a tipp-lavina, hogy az esés a film része volt vagy véletlen, de egy videóból kiderült, hogy az esés pusztán baleset volt, aminek akár komolyabb következménye is lehetett volna.

A jelenetet leforgatták a balszerencsés esés nélkül is, íme: