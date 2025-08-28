Mi történt? Anne Hathawayt baleset érte a forgatáson

A világhírű színésznőt baleset érte a film forgatása során.
Az ördög Pradát visel második részének forgatásán történt baleset a világhírű színésznővel, Anne Hathaway-jel. Egy New York-i veranda lépcsőjéről bukdácsolt le a színésznő. A felvételek alapján, ez nem volt a forgatás része – számol be róla a Life.hu.
Már tavaly július óta tudjuk, hogy érkezik az ikonikus Az ördög Pradát visel című film folytatása, melynek főszerepébe mind Anne Hathaway, mind Meryl Streep visszatér. Meryl Streep a filmben Miranda Pristley karakterét testesíti meg, akit a nemrég távozott Vogue-főszerkesztő, Anna Wintour ihletett.
Az eredeti regényt Anna asszisztense, Lauren Weisberger írta, akinek karakterét Anne testesíti meg Andrea Sachs néven a filmadaptációban.
Éppen Stanley Tuccival forgattak egy temetési jelenetet, amikor Anne Hathaway magas sarkú cipőjének egyik sarka kitört, emiatt pedig leesett a lépcsőn. Ekkor már elindult a tipp-lavina, hogy az esés a film része volt vagy véletlen, de egy videóból kiderült, hogy az esés pusztán baleset volt, aminek akár komolyabb következménye is lehetett volna.
A jelenetet leforgatták a balszerencsés esés nélkül is, íme:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.