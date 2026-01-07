Dávid Petra keményen odaszólt: „A tested nem fog büntetésre reagálni"
Új edzőtermi fotóval és kemény, mégis motiváló gondolatokkal jelentkezett Dávid Petra. A Házasság első látásra sztárja nemcsak elképesztő alakját mutatta meg.
A fitneszbajnok egy olyan üzenetet fogalmazott meg, ami sokak számára nyújthat segítséget. A Házasság első látásra sztárja hihetetlen formában üzent követőinek az edzőteremből.
Minden tekintetet magára von a Házasság első látásra sztárja
Dávid Petra kemény és kitartó munkával érte el mostani fitt, erős és magabiztos kinézetét. A fitneszbajnok mindig igyekszik motiválni követőit a változásra, és ezúttal sem tett másképp.
Nem az a baj, hogy nem csinálod elég keményen. Hanem az, hogy rossz irányba csinálod.
- kezdte Instagram-bejegyzését Dávid Petra.
A fitneszbajnok szerint a túl sok edzés, a kevés energia és a túl nagy elvárások hosszú távon nem vezetnek eredményre.
Túl sok edzés. Túl kevés energia. Túl nagy elvárás. A tested nem fog büntetésre reagálni. Csak következetességre.
A bejegyzés egyik legerősebb üzenete, hogy nem mindig kell újrakezdeni, hanem elég csak máshogyan csinálni:
Nem kell újrakezdened. Csak máshogy csinálni.
Dávid Petra posztja ismét bizonyította, hogy a valódi fejlődés nem csupán az edzőteremben dől el, hanem a fejben is.
Íme a Házasság első látásra sztárjának újabb motiváló posztja:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre