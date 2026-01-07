Dávid Petra keményen odaszólt: „A tested nem fog büntetésre reagálni"

A fitneszbajnok egy olyan üzenetet fogalmazott meg, ami sokak számára nyújthat segítséget. A Házasság első látásra sztárja hihetetlen formában üzent követőinek az edzőteremből.

A Házasság első látásra sztárja az edzőteremből üzent / Fotó: Mediaworks archív

Minden tekintetet magára von a Házasság első látásra sztárja

Dávid Petra kemény és kitartó munkával érte el mostani fitt, erős és magabiztos kinézetét. A fitneszbajnok mindig igyekszik motiválni követőit a változásra, és ezúttal sem tett másképp.

Nem az a baj, hogy nem csinálod elég keményen. Hanem az, hogy rossz irányba csinálod.

- kezdte Instagram-bejegyzését Dávid Petra.

A fitneszbajnok szerint a túl sok edzés, a kevés energia és a túl nagy elvárások hosszú távon nem vezetnek eredményre.

Túl sok edzés. Túl kevés energia. Túl nagy elvárás. A tested nem fog büntetésre reagálni. Csak következetességre.

A bejegyzés egyik legerősebb üzenete, hogy nem mindig kell újrakezdeni, hanem elég csak máshogyan csinálni:

Nem kell újrakezdened. Csak máshogy csinálni.

Dávid Petra posztja ismét bizonyította, hogy a valódi fejlődés nem csupán az edzőteremben dől el, hanem a fejben is.

Íme a Házasság első látásra sztárjának újabb motiváló posztja: