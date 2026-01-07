RETRO RÁDIÓ

Dávid Petra keményen odaszólt: „A tested nem fog büntetésre reagálni"

Új edzőtermi fotóval és kemény, mégis motiváló gondolatokkal jelentkezett Dávid Petra. A Házasság első látásra sztárja nemcsak elképesztő alakját mutatta meg.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 14:30
instagram fitneszbajnok házasság első látásra dávid petra

A fitneszbajnok egy olyan üzenetet fogalmazott meg, ami sokak számára nyújthat segítséget. A Házasság első látásra sztárja hihetetlen formában üzent követőinek az edzőteremből.

A Házasság első látásra sztárja az edzőteremből üzent
A Házasság első látásra sztárja az edzőteremből üzent / Fotó: Mediaworks archív

Minden tekintetet magára von a Házasság első látásra sztárja

Dávid Petra kemény és kitartó munkával érte el mostani fitt, erős és magabiztos kinézetét. A fitneszbajnok mindig igyekszik motiválni követőit a változásra, és ezúttal sem tett másképp.

Nem az a baj, hogy nem csinálod elég keményen. Hanem az, hogy rossz irányba csinálod.

- kezdte Instagram-bejegyzését Dávid Petra.

A fitneszbajnok szerint a túl sok edzés, a kevés energia és a túl nagy elvárások hosszú távon nem vezetnek eredményre.

Túl sok edzés. Túl kevés energia. Túl nagy elvárás. A tested nem fog büntetésre reagálni. Csak következetességre.

A bejegyzés egyik legerősebb üzenete, hogy nem mindig kell újrakezdeni, hanem elég csak máshogyan csinálni:

Nem kell újrakezdened. Csak máshogy csinálni.

Dávid Petra posztja ismét bizonyította, hogy a valódi fejlődés nem csupán az edzőteremben dől el, hanem a fejben is.

Íme a Házasság első látásra sztárjának újabb motiváló posztja:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu