A Házasság első látásra személyi edzője ezt tanácsolja, hogy formában maradj a két ünnep között is

Az edző szerint nem kell stresszelni az ételen. Dávid Petra hasznos tanácsokat ad az ünnepi falatozások után.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.30. 08:30
A stressz csak rosszabbá teszi, ha úgy érezzük elrontottuk a formánkat az ünnepek alatt. Dávid Petra legalábbis ezt vallja magáénak. A Házasság első látásra első évadának sztárja ráadásul nem csak a levegőbe beszél, hiszen látható, hogy mennyi munka és tudás van saját alakjának fenntartásában.

Dávid Petra alakját nem a szél hordta össze. Fotó: Mediaworks archív
Dávid Petra ismét bebizonyította: ennek köszönheti formáját

Igazán hasznos tanácsokkal látta el a rajongóit a Házasság első látásra sztárja. Ugyanis most, hogy elmúltak az ünnepek, mindenki a következő kérdésen gondolkozik: hogyan nyerjem vissza a formámat?

Pontosan ebben segít most nekünk Dávid Petra. Csupán pár pontot kell betartani, és már érezhető lesz az eredmény:

Tipp két ünnep között
Nem kell „büntetni” magad azért, mert az ünnepek alatt ettél-ittál.

  • Igyál több vizet
  • Egyél könnyebb, fehérjedúsabb ételeket
  • Menj el sétálni vagy mozogj egy kicsit
  • És ami a legfontosabb: ne stresszelj az ételen

A tested nem egy kapcsoló, amit egyik napról a másikra elrontasz.
A következetesség többet számít, mint pár ünnepi falat 

- olvasható a sztáredző Instagram oldalán. Dávid Petra legfontosabb üzenete talán az, hogy a stressz és a büntetés az ünnepi falatokért csak még rosszabbá teszi a helyzetet, és egyáltalán nem segít. Inkább az a fontos, hogy egész évben, a mindennapokban hogyan éljük az életünket, és következetesen betartjuk-e az életmódbeli szokásainkat. Ha ebben egész évben jól teljesítettünk, akkor az ünnepi falatokat inkább egyfajta jutalomként fogjuk fel, és akkor biztosan könnyebben vissza tudunk térni a normális kerékvágásba.

 

