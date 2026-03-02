"A legjobb csajok vékonyak" – Horváth Gréta és Mohamed Fatima kifakadtak a kilókról
A fogyás mindenkinek „szívügye” – vagy legalábbis mindenki úgy érzi, ért hozzá. De mi történik, amikor ismert nők a nyilvánosság előtt vívják meg a harcukat a kilókkal, az önbizalommal és a bántó kommentekkel? Az Egy ritmusban legújabb epizódjában Mohamed Fatima és Horváth Gréta nem kertelnek: a nagy fogyás kérdését veszik górcső alá – tabuk nélkül, őszintén.
Szerte a világon felüti a fejét a probléma, amely nem csak a nőket, hanem az egész társadalmat érinti. Napjainkban igencsak elterjedtek a különféle beavatkozások, eszközök, melyek segítségével pikk-pakk leadhatunk néhány kilót. A valóságban azonban kőkemény a folyamat. Ábel Anitával az Egy remény podcastban Mohamed Fatima és Horváth Gréta beszélget a jojó-effektusról, az egészséges önképről és a „csodamódszerekről”.
Horváth Gréta és Mohamed Fatima őszintén vallanak a fogyásról
Az utóbbi években híresült el igazán a hírhedt Ozempic, és hasonló társai, amelyek megannyi nőnek és férfinek segített megszabadulni a felesleges kilóktól. A stúdióban Mohamed Fatima és Horváth Gréta vallott kendőzetlenül saját tapasztalatukról.
Mindketten átélték a jojó-effektus kegyetlen hullámvasútját. Meséltek a lelki evésről, a nyilvánosság előtt megélt testsúlyváltozásról, és azokról a bántó megjegyzésekről, amelyek néha jobban fájnak, mint maga a plusz tíz kiló.
Nem fejlődtem topmodellé és ezt egy ország nézte végig
– hangzik el a beszélgetésben. A közösségi média pedig nem felejt: egy előnytelen fotó, és máris záporoznak a kommentek.
Horváth Gréta betegsége alatt felszedett pár kilót
Horváth Gréta, a Farm VIP szereplője rendszeresen kap bántó kommenteket.
Nem éreztem jól magam a bőrömben és az emberek tettek is azért, hogy rosszul érezzem magam. Most a betegségem alatt feljött rám 6-7 kiló és már egyből kaptam az ívet, hogy biztosan titokban zabálok.
A TV2 sztárja kemény kijelentést tett: "A legjobb csajok vékonyak" – hogy alakját megtartsa beismerte, hogy több, mint 4 éve nem evett pékárut és gyorsételeket, mint pizza vagy hamburger.
150 kilóról 65-re „Akkor éreztem először, milyen nőnek lenni”
Mohamed Fatima fogyásának története szinte filmbe illő. Az énekesnő 2004-ben gyomorgyűrű-műtéten esett át, miután – saját bevallása szerint – egy gyerekkori trauma után drasztikusan meghízott.
Lefogytam 65 kilóra a 150-ről. Akkor először éreztem, milyen egészségesnek, nőnek lenni egy vékony testben
– mondta.
Összesen több mint 95 kilót adott le, de a történetnek ára volt: testképzavar és komoly lelki munka követte a látványos átalakulást.
„Nekem először a lelkemet kellett meggyógyítanom. Utána tudtam csak lefogyni.”
