"A legjobb csajok vékonyak" – Horváth Gréta és Mohamed Fatima kifakadtak a kilókról

Szerte a világon felüti a fejét a probléma, amely nem csak a nőket, hanem az egész társadalmat érinti. Napjainkban igencsak elterjedtek a különféle beavatkozások, eszközök, melyek segítségével pikk-pakk leadhatunk néhány kilót. A valóságban azonban kőkemény a folyamat. Ábel Anitával az Egy remény podcastban Mohamed Fatima és Horváth Gréta beszélget a jojó-effektusról, az egészséges önképről és a „csodamódszerekről”.

Horváth Gréta fogyása után rengeteg bántó kommentet kapott (Fotó: Instagram)

Horváth Gréta és Mohamed Fatima őszintén vallanak a fogyásról

Az utóbbi években híresült el igazán a hírhedt Ozempic, és hasonló társai, amelyek megannyi nőnek és férfinek segített megszabadulni a felesleges kilóktól. A stúdióban Mohamed Fatima és Horváth Gréta vallott kendőzetlenül saját tapasztalatukról.

Mindketten átélték a jojó-effektus kegyetlen hullámvasútját. Meséltek a lelki evésről, a nyilvánosság előtt megélt testsúlyváltozásról, és azokról a bántó megjegyzésekről, amelyek néha jobban fájnak, mint maga a plusz tíz kiló.

Nem fejlődtem topmodellé és ezt egy ország nézte végig

– hangzik el a beszélgetésben. A közösségi média pedig nem felejt: egy előnytelen fotó, és máris záporoznak a kommentek.

Horváth Gréta betegsége alatt felszedett pár kilót

Horváth Gréta, a Farm VIP szereplője rendszeresen kap bántó kommenteket.

Nem éreztem jól magam a bőrömben és az emberek tettek is azért, hogy rosszul érezzem magam. Most a betegségem alatt feljött rám 6-7 kiló és már egyből kaptam az ívet, hogy biztosan titokban zabálok.

A TV2 sztárja kemény kijelentést tett: "A legjobb csajok vékonyak" – hogy alakját megtartsa beismerte, hogy több, mint 4 éve nem evett pékárut és gyorsételeket, mint pizza vagy hamburger.

Mohamed Fatima gyomorszűkítő műtéte után 95 kilót fogyott (Fotó: Bors)

150 kilóról 65-re „Akkor éreztem először, milyen nőnek lenni”

Mohamed Fatima fogyásának története szinte filmbe illő. Az énekesnő 2004-ben gyomorgyűrű-műtéten esett át, miután – saját bevallása szerint – egy gyerekkori trauma után drasztikusan meghízott.

Lefogytam 65 kilóra a 150-ről. Akkor először éreztem, milyen egészségesnek, nőnek lenni egy vékony testben

– mondta.